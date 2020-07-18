"إيكو سبورت" رهان فورد لتعويض خسائر كورونا

"إيكو سبورت"، طراز فورد الجديد الذي تراهن عليه الشركة الأمريكية لزيادة إيراداتها التي تأثرت كثيرا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت فورد عن هبوط مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 33.3% سنويا بسبب تداعيات الفيروس.

وذكرت الشركة أن مبيعات التجزئة لديها تراجعت بنسبة 14.3% فقط، حيث بلغت مبيعات فورد في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني 433 ألف و869 سيارة مقابل 650 ألف و336 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

موقع "كار أند درايفر"، عرض إمكانيات ومواصفات الخاصة بالطراز الجديد وقال "يشمل أنظمة معلوماتية أكثر تطورا، في حين لم يشهد المحرك أي تعديلات جوهرية عن النسخة الأسبق من الطراز"





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وعن الأسعار التي يتوفر بها طراز فورد EcoSport للبيع بالأسواق، قال"الطراز يتوفر منه عدة فئات، الافتتاحية S بسعر 21 ألف دولار، ثم طراز SE بسعر 24.5 ألف دولار، والفئة الأخرى Titanium بسعر 27,360 ألف دولار، وأعلى الفئات SES 4WD بسعر 28 ألف دولار.

وعن قدرات محرك طراز فورد EcoSport، ذكر أن الطراز فئته الافتتاحية بمحرك توربيني 123 حصانا، ويتوفر للطراز ضمن فئاته المتقدمة، محرك أكثر قوة ينتج 166 حصانا.





التقنيات



تصميم الطراز بمنطقة التحكم الوسطى، يشمل طبقتين من الشاشات، الكبرى بينهم تأتي بقياس 8.0 بوصة، أكبر من قياس الشاشة المعلوماتية التي طرحت في الجيل السابق من الطراز وكانت بقياس 6.0 بوصة.





الأمن والسلامة

يتوفر الطراز بأنظمة رصد للمناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ورصد السيارات المارة بالخلف.