بالصور.. K5 أجمل سيارات كيا تحيل أوبتيما للتقاعد

كشفت شركة كيا موتورز رسميا،عن الجيل الأحدث من طرازها السيدان العائلي K5 لعام 2021 والتي توصف بأنها من بين أفضل وأجمل سيارات السيدان التي صممتها كيا.

موقع "كار أند درايفر" قدم عرضا مفصلا لقدرات وإمكانيات الطراز الجديد، الذي تتوقع كيا له تحسن شعبية السيارات السيدان، والتغلب على المنافسين.

يقول الموقع، الطراز يعتبر النسخة المحدثة من "أوبتيما"، بعد تغيير مسماها الرسمي لـ K5، وسيتم توفير نسخة ذات "دفع خلفي" للمرة الأولى، وعدم طرح نسخة رياضية منه.





الأسعار

الطراز يتوفر منه عدة فئات، الافتتاحية باسم LXS بسعر 25 ألف دولار والفئة التي تليه باسم GT-Line بسعر 26,355 ألف دولار، و الثالثة EX تتوفر بسعر 28,955 ألف دولار، والفئة الأعلى GT وتتوفر بسعر 31,455 ألف دولار.





المحرك

الفئة الافتتاحية بمحرك بسعة 1.6 لتر مع عزم دوران 195لفة/قدم،وترتقي قوة المحرك مع تقدم الفئة.

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الوقود

طراز K5، يستهلك من الوقود "جالون" كل 29 ميلا داخل المدن، ومثله لكل 38 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

يتمتع بشاشة معلومات قياسها ما بين 8.0 و 10.25 بوصة، حسب الطلب عند الشراء.

ويدعم شاشتها المعلوماتية أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام توصيل عبر البلوتوث، و النظام الصوتي من ماركة Bose مكون من 12 سماعة مكبرة.





الأمن والسلامة

الطراز يضم قدرات تقنية للأمن والسلامة أبرزها التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والفرامل التلقائية في الطوارئ.





