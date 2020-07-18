بالصور.. رحلة "فانتاج" أيقونة أستون مارتن في 70 عاما

منذ الكشف عنها للمرة الأولى عام 1950، أبهرت فانتاج Vantage أيقونة أستون مارتن البريطانية عشاق السيارات الفاخرة، والتي تم طرح المئات من النسخ المميزة منها.

مجلة "كار" البريطانية، رصدت فى تقرير بالصور تاريخ الطراز قبل 70 عاما،وقالت "طرح إجمالا من هذه الفئة منذ الكشف عنها للمرة الأولى، ما يزيد على 36,000 ألف نسخة"

وكانت أول سيارة تحمل شعار Vantage من أستون مارتن، طراز DB2، الذي طرح باسم DB2 Vantage عام 1950، وكان الطراز يعمل بمحرك "لاجوندا".





وتسارعت وتيرة طرح السيارات الحاملة لشعار Vantage بعد ذلك، حيث طرحت الماركة البريطانية، النسخ التي تحمل شعار الفئة، من موديلات مثل DB4 وDB5 وDB6، وبحلول حقبة السعبينيات توسعت أستون مارتن في الموديلات المطروحة بشعار Vantage لتشمل موديل DBS والسيارات العاملة بمحرك V8.



وكان أكثر الموديلات التي حققت مبيعات يحمل شعار فئة Vantage، الذي طرح عام 2005، وكشفت عنه الشركة البريطانية باسم AMV8.

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وقالت مجلة "كار" إن طراز V8 Vantage Zagato طرح منه 52 نسخة صالون، و 8 نسخ Volantes.

وطراز Vantage/V8 Vantage، طرح منه 273 نسخة "صالون"، و 40 نسخة خاصة، وطراز DB7 V12 Vantage، صنعت منه أستون مارتن 2086 نسخة كوبي، و 2056 نسخة Volantes.

وضمن خطتها لتحويل سياراتها في المستقبل للطاقة الكهربائية، تدرس حاليا شركة أستون مارتن، تحويل موديلات بارزة تابعة لها للعمل بمحركات كهربائية خلال النسخ المستقبلية من هذه الموديلات.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ذلك يأتي على خلفية قرار أستون مارتن بعدم طرحها لموديلات مستقبلية تابعة لها تعمل بمحرك AMG V8، الذي كانت تستعيره من شركة مرسيدس الألمانية.