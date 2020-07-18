هوندا تعلن رسمياً عن وقف إنتاج سيفيك كوبيه

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا رسمياً عن نيتها لوقف إنتاج سيفيك كوبيه بداية من موديل عام 2021، بسبب انخفاض المبيعات، حيث بلغت نسبة مبيعات النسخة ذات البابين 6% فقط من مبيعات سيفيك في الولايات المتحدة، وحيث أنها كانت آخر سيارة كوبيه دفع أمامي في الولايات المتحدة، فإن وقف إنتاجها يمثل نهاية حقبة هامة هناك.

يجدر بالذكر ان سيفيك كوبيه 2020 يبدأ سعرها من 21,250 دولار (79,700 ريال)، مما يجعل سعرها مناسب بشكل أكبر من سيارات الكوبيه ذات الدفع الخلفي والتي يبدأ سعرها عادة من 27,000 دولار (101,250 ريال).

بالطبع.. بدأ وقف إنتاج سيارات الكوبيه الشهيرة منذ فترة طويلة، وذلك بسبب انخفاض المبيعات بشكل كبير في هذا القطاع، والذي كانت جنرال موتورز واحدة من أكثر شركات السيارات تقديماً للطرازات فيه مثل شيفروليه مونت، وبويك ريفيرا وغيرهم الكثير.

من جانبها، كانت الشركات اليابانية هي الاخرى نشطة للغاية في هذا القطاع، حيث عرضت هوندا أكورد كوبيه ونيسان التيما كوبيه وتويوتا سولارا، وكان هناك أيضاً اكورا انتيجرا وغيرهم الكثير، والتي تم وقف إنتاجهم جميعاً، حيث تم وقف انتاج سولارا في 2008، تلتها التيما كوبيه في 2013، واكورد كوبيه في 2017 بسبب انخفاض مبيعاتهم.

في الختام، بالرغم من أن هذه الطرز لم تكن سيارات رياضية بالمعنى الحالي، إلا أنها كانت ممتعة وبأسعار معقولة نسبياً، ولكن يبدو أن نهاية هذه الحقبة كان سيأتي بسبب انخفاض المبيعات الحاد الذي يشهده هذا القطاع.

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