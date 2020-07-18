تحطم فيراري F40 بقيمة 4 مليون ريال أثناء تجربة قيادة

الخليج ٣٦٥ نت – في أواخر ثمانينات القرن الماضي، بدأ مصنع تجميع فيراري في مارانيلو في تجميع واحدة من أروع السيارات الخارقة التي تم صنعها على الإطلاق، وهي F40 ذات المحرك الوسطي، في حين أن سعر الواحدة يتخطى 4 مليون ريال.

لسوء الحظ، يبدو أن سائق F40 فقط السيطرة أثناء اختبار قيادة للسيارة في أستراليا، ليخرج عن الطريق ويصطدم بعدد من الأشجار بطريقة مؤسفة وفقاً للسلطات المحلية.

وبحسب ما ورد، فقد وقع الحادث في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ولحسن الحظ، لم يصب ركاب السيارة في الحادث، ولا نعرف بعد ما إذا كان سيتم اتهام السائق بأية مخالفات أم لا.

يذكر أن صور الحادث انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لا يوجد حالياً سوى طرازين F40 يمكن شراؤها في أستراليا، واحدة في سيدني بسعر 2.39 مليون دولار أسترالي (6.3 مليون ريال)، بينما الأخرى في بريسبان معروضة بسعر 2.7 مليون دولار أسترالي (7.1 مليون ريال)، في حين يوجد أقل من عشرين نسخة فقط من السيارة في أستراليا.

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في الختام، قامت فيراري ببناء F40 بين عامي 1987 و1992، وتحصل على قوة تبلغ 471 حصان من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، وهي قوة هائلة بالأخذ في الاعتبار وزن السيارة الخفيف.