تعرف على خطورة إهمال فحص إطارات السيارة 

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أبرز عوامل السلامة والأمان في السيارة، حيث أنه في حال تعرضها للتلف فإنها تؤثر على عملية الكبح، بالإضافة إلى تعرضها لخطر الانفجار أثناء القيادة.

وحذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من خطورة إهمال العناية بإطارات السيارة، لتأثيرها على سلامة قائد السيارة والركاب.

ونصحت الهيئة الألمانية بضرورة فحص الإطارات بشكل مستمر، وملاحظة ظهور أي مشاكل بها، مثل وجود تشقق أو قطع أو مسامير، حيث أن هذه الاشياء يمكن أن تتسبب في تلفيات كبيرة بالإطار.

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وأضاف الخبراء أن انخفاض ضغط هواء الإطارات يتسبب أيضاً في ظهور مشاكل عديدة بالإطارات، ومنها بيضة الإطار، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

ولتجنب هذه المشاكل والمخاطر، أوصي الألمان بضرورة فحص ضغط هواء الإطارات كل 14 يومًا، حتى لو كانت السيارة مزودة بأنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات.

كما يجب قياس ضغط هواء الإطارات في درجة حرارة مناسبة في الصباح على سبيل المثال، وذلك حتى لا تتغير نتائج القياس بشكل كبير، حيث أن اختلاف درجات الحرارة في حدود 10 درجات مئوية تشكل فرقا في الضغط بمقدار 1ر0 بار.