فولكس واجن ديونها تتخطى دول كاملة!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة أُجريت على 900 شركة حول العالم أن فولكس واجن هي الشركة الأكثر مديونية بديون تبلغ 192 مليار دولار (720 مليار ريال)، وهي ديون أكثر من دول كاملة مثل جنوب إفريقيا التي تبلغ ديونها 180.1 مليار دولار (675 مليار ريال)، وترتبط الكثير من ديون فولكس واجن بقسم التمويل الخاص بها.

يجدر بالذكر أن فولكس واجن ليست شركة السيارات الوحيدة في قائمة العشر شركات الأكثر مديونياً حول العالم، حيث توجد أربع شركات أخرى، ففي المركز الثالث تأتي دايملر بمديونية تبلغ 151 مليار دولار (566 مليار ريال)، خلفها تويوتا بمديونية بقيمة 138 مليار دولار (517.5 مليار ريال)، وفورد بـ 122 مليار دولار (457.5 مليار ريال)، وبي ام دبليو بـ 114 مليار دولار (427.5 مليار ريال).

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ومن الناحية الأخرى، توجد شركات لا يوجد عليها أية مديونيات بل هي تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة أيضاً، مثل الفابيت باحتياطات نقدية بقيمة 104 مليار دولار (390 مليار ريال) وسامسونج بـ 78 مليار دولار (292.5 مليار ريال)، ومايكروسوفت بـ 47 مليار دولار (176 مليار ريال)، وفيسبوك بـ 44 مليار دولار (165 مليار ريال)، وسونغ بـ 14 مليار دولار (52.5 مليار ريال)، ومجموعة علي بابا بـ 13 مليار دولار (49 مليار ريال).

في الختام، يذكر أنه بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد ارتفعت ديون الشركات بنحو 12% إلى 9.3 تريليون دولار (34.9 تريليون ريال)، وقد تستمر في الزيادة مع انخفاض المبيعات في الكثير من القطاعات حول العالم.