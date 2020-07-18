بالأرقام.. تعرف على مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

رغم تراجع مبيعات السيارات حول العالم منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن مجموعة "هيونداي موتور"، وشركة "كيا موتورز" التابعة لها، شهدتا ارتفاعا كبيرا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة من يناير إلى نهاية

مايو الماضي.

تمكنت"هيونداي موتور" من القفز إلى المركز السادس من حيث مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، خلال أول خمسة أشهر من 2020، مقارنة بالمركز التاسع في الفترة نفسها من 2019.

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وارتفع ترتيب "كيا موتورز"، خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، إلى المركز السابع عالمياً، مقارنة بالمركز الرابع عشر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة الكورية الجنوبية، فإن هيونداي باعت نحو 26500 مركبة كهربائية وهجينة، خلال الشهور الخمسة، وارتفعت مبيعات "كيا" إلى 24600 سيارة.