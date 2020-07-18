“بالصور” شاهد أخطر الطرق المميتة في العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – يستمتع المسافرين خلال السفر بالسيارات بجمال الطرق والمناظر الطبيعة، إلا أن هناك مجموعة عجيبة ومخيفة من الطرق في العالم تشكل القيادة عليها خطورة شديدة على المسافرين.

ونالت هذه الطرق الخطيرة شهرة واسعة بكثرة الحوادث القاتلة والمأساوية بها، حتى أنها سميت بلقب “طرق الموت”، واليوم نستعرض لكم أخطر الطرق في العالم.

طريق سيتشوان- التيبت السريع (الصين)

يمتد طريق سيتشوان لمسافة 2000 كيلومتر بين الغابات الجميلة، إلا أن خطورته تتمثل في كثرة انحناءاته القاسية والانهيارات الثلجية الضخمة، بالإضافة إلى تعرضه للانهيارات الأرضية، وقد افتتح رسميًا في عام 1954، ويعتقد أن أكثر من 1000 عامل لقوا حتفهم أثناء بنائه.

طريق زوجي لا باس (الهند)

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يمتد طول هذا الطريق إلى 9 كيلومترات على ارتفاع 3528 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو يقع مع حوض Drass من جانب وحوض كشمير من جهة أخرى، ويتم غلق الطريق في الشتاء لخطورته الشديدة لتعرضه إلى انهيارات ثلجية، ويتم إعادة فتحه في أواخر الربيع.

طريق نفق غوليانغ (الصين)

على الرغم من خطورته الشديدة إلا أنه أحد أكثر الطرق التي رأيتها تميزاً! لأنه محفور في الجبل بواسطة القرويين الذين يعيشون في هذه المنطقة.

طريق شمال يونغاس (بوليفيا)

يُعرف ايضاً باسم طريق الموت، ويربط الطريق لوس يونجاس بالعاصمة البوليفية لاباز، ويصل إلى ارتفاعات مذهلة تصل إلى 4000 متر، ويقع على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز، ويقال أن هذا الطريق يشهد أكثر من 300 ضحية كل عام.

طريق كاراكورام السريع (الصين– باكستان)

يطلق على هذا الطريق “العجيبة الثامنة في العالم”، حيث يعد أعلى طريق معبد في الأرض على ارتفاع يبلغ 4،714 مترًا، وتم بناءه عام 1959 وفتح عام 1979، ويواجه الطريق ظواهر طبيعية قاسية، من شتاء قارس إلى أمطار موسمية غزيرة في الصيف، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية.