بيع سيارة شوماخر الأسطورية في مزاد بسعر لا يصدق!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت دار مزادات RM Sotheby’s في أبوظبي، عن إتمام عملية بيع سيارة اسطورة سباقات بطولة العالم فورمولا 1 مايكل شوماخر، بسعر وصل إلى أكثر من 6 مليون دولار أمريكي (22.5 مليون ريال).

قاد شوماخر هذه السيارة الأسطورية في معظم سباقاته، وتوج معها بالعديد من البطولات، وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم أبرز جولات السيارة الأسطورية على مضمارات السباق العالمية.

حمل هيكل سيارة فيراري الأسطورية رقم 219، وهو إشارة إلى الفوز في العديد من السباقات الكبرى، ومنها سباق الجائزة الكبرى الفرنسية والنمساوية وسان مارينو الإيطالية، ولقد توج شوماخر بها لقب بطولة العالم لسائقي الفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى الفرنسية.

الجدير بالذكر فإن روبنز باريكيللو زميل شوماخر في الفريق كان قد قاد هذه السيارة في البداية خلال اختبارات ما قبل الموسم في حلبة برشلونة – كاتالونيا في إسبانيا.

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كما قادت السيارة الأسطورية باريكيللو إلى التأهل إلى المركز الثاني خلال التجارب التأهيلية، بينما تأهل شوماخر إلى المركز الأول على السيارة التي تحمل رقم الهيكل 220.

لكن في اليوم الثاني من السباقات وقبل إشارة البدء، قامت فيراري بتبديل السيارتين، حيث قاد شوماخر السيارة رقم 219 وحقق بها المركز الأول.

وفي نهاية الموسم قام جامع سيارات ياباني بشراء السيارة الأسطورية رقم 219، أما السيارة رقم 220 فقد بيعت في عام 2012 وتم تحويل جميع العائدات إلى المؤسسات الخيرية.