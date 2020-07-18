أبرز 10 شركات مبيعا للسيارات الكهربائية في العالم

كشفت قائمة أبرز 10 شركات مبيعا للسيارات الكهربائية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، تفوق الشركات الكورية على نظيراتها اليابانية في المبيعات، فيما تحتل الصين مركزا متقدما ينافس كبرى الشركات الأمريكية والألمانية.



وسجلت شركتا "هيونداي موتور" و"كيا موتورز" التابعة لها، في قائمة أعدتها وكالة يونهاب الكورية، ارتفاعا كبيرا في الترتيب العالمي لهما من حيث مبيعات السيارات الكهربية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020.

وجاء في المراتب الخمس الأولى، تسلا الأمريكية، و"بي إم دبليو" الألمانية، و"بي واي دي" الصينية، و"فولكسفاجن" الألمانية و"رينو" الفرنسية، على التوالي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن "هيونداي موتور" احتلت المركز السادس من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مايو/آيار، مقارنة بالمركز التاسع في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفز ترتيب "كيا موتورز" إلى المركز السابع مقارنة بالمركز الرابع عشر.

Advertisements

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن قائمة أبرز 10 شركات مبيعا للسيارات الكهربائية، جاءت شركة أودي في المرتبة الثامنة، و"فولفو" بالمرتبة التاسعة، وتذيلت القائمة شركة "نيسان" اليابانية في المرتبة العاشرة.

وباعت "هيونداي" 26 ألفا و500 سيارة كهربية، بما في ذلك الموديلات الهجين خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، بانخفاض 2% مقارنة بـ27 ألف وحدة قبل عام.

وارتفعت مبيعات "كيا" بنسبة 16% إلى 24 ألفا و600 وحدة، مقارنة بـ21 ألفا و300 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى أن شركات صناعة السيارات العالمية باعت 710 آلاف و100 وحدة في فترة الخمسة أشهر، بانخفاض 20% عن 891 ألفا و400 وحدة قبل عام، بدا أن "هيونداي" و"كيا" حققتا أداء أفضل من العديد من المنافسين الآخرين، مثل شركات "أودي" و"فولفو" و"نيسان موتوز"، وفقا لوكالة "يونهاب".

وتصدرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا موتوز" المبيعات، حيث باعت 125 ألفا و800 سيارة، بزيادة 13.3% من 111 ألف وحدة قبل عام.

وأظهرت البيانات أن شركة "بي إم دبليو" احتلت المرتبة الثانية بانخفاض بنسبة 1.9% لتسجل 50 ألف سيارة.