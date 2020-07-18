قرار جديد من السودان بشأن حظر استيراد السيارات

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في السودان، السبت، قرارا باستثناء المغتربين والدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين، من الحظر المفروض على استيراد السيارات منذ أشهر.



وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم السماح للسودانيين العائدين إلى البلاد بشكل نهائي والدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين الذين وصلوا السودان وفق تأشيرات الدخول في أو أقل من 31 يناير/كانون الثاني 2020، بإدخال سيارات.

ونبهت إلى أن الفئات المستثناة يمكنها التقدم الآن لإكمال إجراءات استيراد سيارات من الخارج لدى جهاز تنظيم شؤون المغتربين وهيئة الجمارك السودانية.

وكانت وزارة الصناعة السودانية، أصدرت قرارا في مارس/آذار الماضي بوقف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، معللة السبب بدخول كميات كبيرة من المركبات في الـ18 شهرا الماضية بلغت 200 ألف سيارة، وهو ما يعادل واردات 10 أعوام مضت.

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واعتبرت أن إغراق السوق بالسيارات شكل ضغطا على العملات الصعبة واستنزف المواد البترولية المدعومة من الحكومة وهدد الطرق والجسور.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة السودانية، محمد علي عبدالله أن الاستثناءات جاءت في إطار مراجعة سياسة استيراد السيارات والذي كان قد اقتضته الضرورة.

وقال "منذ صدور ذلك القرار كونت الوزارة عدة لجان للدراسة والمعالجة للحالات التى صدرت قبل القرار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة".

وأضاف "من ضمن مسببات الاستثناء، الحفاظ على حقوق المغتربين وإيمانا منا بدورهم الوطني ومساهمتم في دفع عجلة التنمية بالبلاد والتضحيات التي قدموها طوال فترة اغترابهم".