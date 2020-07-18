شيفروليه كورفيت.. 70 عاما من المنافسة على عرش السيارات الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما يقرب من 70 عاما مرت على ظهور طراز شيفروليه كورفيت، وخلال هذه الفترة حظيت السيارة باهتمام كبير تزايد خلال عامي 2019 و2020، بعد أن حقق الجيل الجديد من الطراز نقلة نوعية كبيرة.

ورصد موقع "كار أند درايفر"، مراحل تطور طراز كورفيت الرياضي، على مدار 8 أجيال، عبر لقطات حية من التاريخ، تكشف عن تصنيع النسخ الأولى من الجيل الأول وحتى الجيل الجديد.

وكان الظهور الأول لطراز شيفروليه كورفيت عام 1950، حين طبقت الشركة الأمريكية سياسة الدمج بين الأقسام.

وحينها، رأى المدير التنفيذي لعلامة شيفروليه التجارية أن الوقت قد حان لطرح سيارة رياضية مدنية للأسواق، تنافس بها جنرال موتورز، هيمنة الماركات البريطانية في ذلك الوقت على سوق السيارات الرياضية.



وكانت أول نتيجة لهذا المشروع الطموح، طراز اختباري تحت مسمى Project Opel، وكان يعمل هذا النموذج بمحرك بسعة 3.9 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بسرعتين فقط.

وبعد النجاح الذي حققه هذا الطراز الاختباري، خلال طرحه بمعرض Motorama بمدينة نيويورك عام 1953، اتخذ رسميا قرار تصنيع نسخ منه للبيع بالأسواق تحت مسمى "Sports Cars Illustrated"، وصنعت منه 300 نسخة فقط في ذلك الوقت.

وباعت شيفروليه من هذا الطراز 183 نسخة فقط، وسبب ذلك تصميمها غير المتمدن بالقدر الكافي في ذلك الوقت.

وبين عامي 1953 و1954، توسعت شيفروليه في عملية تصنيع طراز كورفيت في شكله الأول، وذلك بنقل عملية التصنيع لمصنعها بمدينة سانت لويس الأمريكية.

وقامت الشركة بإنتاج 3 آلاف و640 سيارة من الطراز في عام 1954.

وكانت المرة الأولى التي يضاف للطراز محرك V8 بسعة 4.3 لتر، عبر النسخ التي طرحت منه لعام 1955، وكان يعمل هذا المحرك بقوة 195 حصانا.

واستمر طراز كورفيت، حاملا لاسم Sports Cars Illustrated في الفترة بين عام 1956، وحتى حلول 1960، حين اقترب موعد سحب الجيل الأول من الأسواق.

وبحلول عام 1962، أعلنت شيفروليه، عن وقف طرح الجيل الأول من طراز كورفيت، وكانت النسخ الأخيرة المطروحة من الطراز مطلع السيتنيات من القرن الماضي، تعمل بمحرك، V8 بسعة 5.4 لتر، يعمل بقوة 360 حصانا.

وفي عام 1963، ظهر الجيل الثاني من طراز شيفروليه كورفيت، وبتصميم جديد كليا، بمحرك V8 بقوة 327 حصانا، يمكن تطويعه على العمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ3 سرعات، أو آخر يدوي مزود بـ4 أو 5 سرعات.

وأعلنت شيفروليه عن طرح نسخة مخصصة للمشاركة في السباقات للمرة الأولى من الطراز، تحمل اسم Z06، وكانت هذه النسخة تعمل بمحرك V8، ينتج قوة 360 حصانا، وصنعت شيفروليه من هذه النسخة 199 سيارة فقط عام 1963.

وفي الفترة بين عامي 1963 و1966، عملت شيفروليه على طرح نسخ بحجم أكبر من طراز شيفروليه كورفيت، بمحرك أضخم من فئة V8 يعمل بقوة تصل إلى 427 حصانا، مع تدعيم المكابح بها لتعمل على كافة العجلات.

وكان عام 1968، هو نهاية الجيل الثاني من طراز شيفروليه كورفيت، حين تم الكشف رسميا عن الجيل الثالث من الطراز، بمسمى كورفيت C3.

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وكانت النسخ الأولى من الجيل الثالث للطراز، تعمل بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، واستمر ذلك حتى حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حيث قامت شيفروليه بطرح نسخة محدثة من الجيل الثالث للطراز بمحرك أكبر في الحجم بسعة تتراوح بين 7.0 و7.8 لتر.

وفي الفترة بين عامي 1971 و1976، طرحت شيفروليه مجموعة من الموديلات المحدثة من الجيل الثالث، كانت تتميز بمحرك جديد كليا، ينتج قوة تتراوح ما بين 180 و210 أحصنة، بالإضافة للتصميم العصري الذي استمرت شيفروليه في تطويره مع طرحها لمزيد من نسخ هذا الطراز.

وفي عام 1978، احتفلت شيفروليه بالذكرى الـ25 على طرح طراز كورفيت، وقدمت نسخة خاصة منه استمر تواجدها بالأسواق حتى عام 1982.

وكانت تعمل هذه النسخة الخاصة بمحرك يعمل بقوة 225 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.6 ثانية.

وكان ظهور الجيل الرابع من طراز كورفيت بحلول عام 1984، بمسمى C4.

وشهد هذا الجيل إعادة تصميم للهيكل الخارجي بالكامل، ومنح محرك جديد فئة V8 يعمل بقوة 205 أحصنة، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي، مزود بـ4 سرعات، وقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية.

ووصل الجيل الخامس من طراز كورفيت رسميا عام 1997، بتطوير شامل وكامل للتصميم الخارجي للطراز، وكانت تتوفر منه فئات تختلف وفقا لاختلاف المحركات التي تعمل بها، فكانت هناك فئات تعمل بمحرك LT1 ومحرك LT4 ومحرك LS1، بقوة 345 حصانا.

وبحلول عام 2005، وصل الجيل السادس من الطراز، وكان ظهوره للمرة الأولى بمعرض ديترويت الدولي.

وكانت تعمل النسخ الأولى من هذا الجيل الجديد بمحرك LS-series، بسعة 6 لترات، وعرف هذا المحرك باسم LS2، ووصلت قوته إلى 400 حصان، وبناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.

وفي عام 2013، احتفلت شيفروليه بمناسبة خاصة وهي الذكرى الـ60 على طرح طراز كورفيت للمرة الأولى، وذلك بطرحها لنسخة خاصة باسم 427 convertible تيمنا بالمحرك القوي الذي طرحت به هذه النسخة الخاصة، من فئة V8، بسعة 7 لترات، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية.

وعقب ذلك مباشرة طرح الجيل السابع من طراز كورفيت، عام 2014، بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، ويعمل بقوة 455 حصانا، مع ناقل سرعة مزود بـ6 سرعات أوتوماتيكي، وتتوفر من الطراز أيضا نسخة بناقل سرعة يدوي مزود بـ7 سرعات.

وفي الفترة بين عامي 2014 و2016، أجرت شيفروليه تحديثات على الجيل السابع من الطراز، كان من ضمنها، منحه ناقل سرعة أكثر تطورا أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

وفي عام 2020، كشفت شيفروليه رسميا عن الجيل الثامن من الطراز، وهو أول جيل يتم طرحه بمحرك mid-engine.

ويعمل هذا الطراز بمحرك LT2 فئة V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 495 حصانا، ويتوفر بسعر افتتاحي 60 ألف دولار.



