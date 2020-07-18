مصنع آفتوتور الروسي يبدأ في تجميع كيا K5

كتب: باسل الحلواني

بدء مصنع آفتوتور الروسي، في إنتاج سيارات كيا K5، التي تعد من أفضل السيارات السيدان التي أطلقتها كيا الكورية الجنوبية.

ووقع المصنع الروسي أوراق اعتماد هذا النوع من المركبات منذ شهر تقريبا في روسيا، وبموجبها سيتم إنتاج نموذجين من كيا K5، النموذج الأول مزود بمحركات بنزين سعة 2.0 لتر وعزم 150 حصانا، ونموذج مزود بمحركات GDI بسعة 2.5 لتر بعزم 194 حصانا.

تعتمد هذه السيارات على نظام دفع أمامي فقط، ولن تأتي بنظام الدفع الرباعي المتوفر في سيارات K5 التي تطرح في الأسواق الأمريكية، وستزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 مراحل، أما هياكلها فستكون مرتفعة عن الأرض بمقدار 155 ملم.

تتميز النماذج الجديدة من السيارة بهيكل انسيابي أنيق، بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، وعرض 186 سم، وارتفاع 144 سم.

وجاء تصميم مصابيحها الأمامية الغريب على شكل حرف V، إضافة إلى تصميم الزجاج الخلفي الذي يمتد حتى آخر صندوق الأمتعة تقريبا، ومصابيح الإضاءة الخلفية الحمراء التي تمتد على عرض الصندوق.

تتميز النماذج الجديدة من كيا K5 بهيكلها الأنيق والانسيابي الذي يأتي بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، وعرض 186 سم، وارتفاع 144 سم، وتصميم مصابيحها الأمامية الغريب التي أتت على شكل حرف V، إضافة إلى تصميم الزجاج الخلفي الذي يمتد حتى آخر صندوق الأمتعة تقريبا، ومصابيح الإضاءة الخلفية الحمراء التي تمتد على عرض الصندوق الأمتعة.