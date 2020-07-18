كتب: باسل الحلواني
قررت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو، استدعاء نحو 367 ألف سيارة بالسوق الألمانية لإصلاح مشكلة في نظام تبريد المحرك.
ورغم حملة الاستدعاء إلا أن "فولفو" أكدت أنها لم تتلق
تشمل خطة الاستدعاء سيارات من إنتاج الفترة من 2012 إلى2016، وكذلك حوالي 36 ألف سيارة تعمل بمحركات ديزل في ألمانيا.
جدير بالذكر أن "فولفو كارز" المملوكة لشركة جيلي الصينية، قد استدعت في بداية الشهر الحالي نحو 2.2 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم بسبب مشكلات في حزام أمان السائق.
كانت هذه تفاصيل خبر فولفو تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.