فولفو تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني قررت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو، استدعاء نحو 367 ألف سيارة بالسوق الألمانية لإصلاح مشكلة في نظام تبريد المحرك. ورغم حملة الاستدعاء إلا أن "فولفو" أكدت أنها لم تتلق Advertisements أي تقارير عن وقوع إصابات في حوادث مرتبطة بهذه المشكلة التي أعلنت عنها. أي تقارير عن وقوع إصابات في حوادث مرتبطة بهذه المشكلة التي أعلنت عنها. تشمل خطة الاستدعاء سيارات من إنتاج الفترة من 2012 إلى 2016، وكذلك حوالي 36 ألف سيارة تعمل بمحركات ديزل في ألمانيا. 2016، وكذلك حوالي 36 ألف سيارة تعمل بمحركات ديزل في ألمانيا. جدير بالذكر أن "فولفو كارز" المملوكة لشركة جيلي الصينية، قد استدعت في بداية الشهر الحالي نحو 2.2 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم بسبب مشكلات في حزام أمان السائق.

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