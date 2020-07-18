رابطة تجار السيارات: "الفائدة الصفرية" كلمة السر في نجاح مبادرة إحلال المركبات القديمة

كتب: باسل الحلواني
رحب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير المالية بأن تكون القروض الخاصة بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز وكذلك إلزام السيارات الجديدة العمل بالغاز، بفائدة صفرية، موضحاً أن التسهيلات والبرامج التحفيزية التي من المنتظر أنتقدمها الحكومة لهذا الغرض سوف تجذب قطاع كبير من العملاء.
أكد أن "الفائدة الصفرية" والبرامج التحفيزية المنتظرة تعد بمثابة كلمة السر في نجاح المبادرة.
قال "زيتون"، إن الاعتماد على الغاز الطبيعى، سيسهم في تخفيض تكاليف التشغيل للمستهلك، ما ينعكس على أجرة وسائل المواصلات، فضلاً عن تخفيض
صرح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات بأن جميع مصانع السيارات المحلية مؤهلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أما السيارات المستوردة الفارهة فيجب تحويلها عن طريق الشركات الأم المصنعة لها، مؤكداً أن بعض السيارات الفارهة المزودة بتكنولوجيا عالية لا تصلح للتحول إلى العمل بالغاز.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.
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