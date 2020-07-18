مرسيدس AMG جي كلاس 4×4² 2021 تظهر في أوضح صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد شهرين من آخر لقطات تجسسية رأينا فيها مرسيدس AMG جي كلاس 4×4² 2021 والتي كانت غير واضحة حينها، تمكنت العدسات التجسسية من التقاط أوضح صور للسيارة بدون تمويهات استعداداً للكشف عنها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

يتميز النموذج الأولي الظاهر بالصور بجنوط ضخمة توفر خلوصاً أرضياً ضخماً ما يجعلها أكثر ملائمة على الطرق الوعرة، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو الموديل مشابهاً بشكل كبير للسابق، إلا أنه حصل على مصابيح أمامية ليد ومصابيح خلفية جديدة كلياً ومقصورة داخلية معاد تصميمها.

لا توفر لنا الصور أية نظرة على المقصورة، لكنها، لكنها تُظهر أن مرسيدس تختبر ملحقات السيارة مثل رف السقف الضخم، وأشرطة إضاءة ليد مدمجين في الأمام، وعجلة احتياطية مثبتة في الخلف.

في حين تشمل التغييرات الأخرى مقارنة بجي كلاس القياسية موديل 2020 أقواس عجلات عريضة للغاية، وعتبات جانبية، بالإضافة إلى مصدات أمامية وخلفية جديدة، يبقى أن نرى ما إذا كانت صانعة السيارات ستستمر في وضع شارات مثل G500 4×4² في أوروبا أو G550 4×4² في أمريكا الشمالية، أم ستتحول إلى تسمية مرسيدس AMG G63 4×4².

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية بشأن المحرك، لكننا نعلم أنها ستحتوي على محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التوربو المستخدم في معظم طرازات مرسيدس AMG الحالية، والسؤال الآن، ما هي القوة والعزم التي سيولدها المحرك في الموديل الجديد، حيث يولد محرك V8 سعة 4 لتر المستخدم في G500 / G550 الحالية قوة 425 حصان وعزم 610 نيوتن.متر، لكن أليس من الأنسب لطراز 4×4² الجديد أن يحصل على محرك V8 سعة 4 لتر بقوة 585 حصان وعزم 849 نيوتن.متر المستخدم في إصدار G63.

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