3 سيارات جديدة أسعارها لا تتخطى الـ150 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

تبحث شريحة كبيرة من المستهلكين عادةً عند اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة عن السيارات الاقتصادية خاصةً في ظل ارتفاع أسعار جميع أنواع السيارات خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري تراجعاً في أسعار بعض الطرازات التي تنتمي لشريحة السيارات الاقتصادية، في إطار حملة تخفيضات أطلقها عدد من الوكلاء مؤخراً لكسر حالة الركود التي ضربت سوق

السيارات بسبب أزمة فيروس كورونا

وترصد "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار أرخص 3 سيارات جديدة في السوق المحلية لاتتعدى الـ 150 ألف جنيه بعد التخفيضات الأخيرة.

سوزوكي ألتو

أعلنت الشركة المصرية للسيارات، الموزع المعتمد للعلامة التجارية سوزوكي، عن تخفيضات على أسعار سيارة سوزوكي ألتو وصل لـ 7500 جنيه.

وأوضحت الشركة أن الأسعار التنافسية لسوزوكي ألتو بعد التخفيض، كالتالي: الفئة الأولى بسعر 115500 جنيه بدلًا من 123000 جنيه، بفارق 7500 جنيه، والفئة الثانية بسعر 123000 جنيه، بدلًا من 129900 جنيه، بفارق 6900 جنيه.

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زوتي Z100

تتوافر السيارة الهاتشباك الصغيرة زوتي Z100 من خلال وكيل زوتي الحصري في مصر مجموعة IFG بسعر يبلغ 118 ألف جنيه.

لادا جرانتا

تتوافر السيارة السيدان المجمعة محلياً لادا جرانتا، المزودة بناقل حركة مانيوال، في السوق المصرية عبر وكيل لادا في مصر مجموعة الأمل بسعر 149900 جنيهاً.