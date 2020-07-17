تويوتا ياريس 2021 تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تويوتا ياريس 2021 في صور مسربة قبل تدشينها ببضعة أيام، وكما نرى، فإن ياريس المحدثة تتمتع بتحسينات ملحوظة في واجهتها الأمامية ويبرز ذلك في الشبك خاصة.
لا نعلم كيف تبدو الخلفية إذ لا توجد صور واضحة لها حتى الآن، كما أن المقصورة كذلك لم تُسرب لها أية صور.
لم يتم ذكر تفاصيل المحركات، لكننا نتوقع بقائها بدون تغيير، وهي متاحة حالياً بخيارين 1.3 لتر 3 سلندر بقوة 98 حصان وعزم 123 نيوتن متر أو 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 105 حصان وعزم 140 نيوتن متر بناقل CVT.
الجدير بالذكر أن تويوتا ستقوم بالكشف رسمياً عن ياريس 2021 في 25 يوليو المقبل، ومن المتوقع وصولها إلى الدول العربية في نهاية العام الحالي، مع العلم أن سعر موديل 2020 متوفر لدى عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 52,785 ريال بعد احتساب ضريبة المضافة.
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