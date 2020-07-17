وفاة مصمم نيسان 240Z عن عمر ناهز 86 عام

الخليج ٣٦٥ نت – نودع اليوم رجلاً غير وجه تصميم السيارات اليابانية الحديثة، حيث توفى يوشيهيكو ماتسو، الذي قاد فريق التصميم الذي أخرج لنا نيسان 240Z الكلاسيكية، والتي حققت نجاحاً كبيراً في اليابان وبقية العالم بفضل سعرها المناسب ومظهرها المذهل وأدائها الرشيق، والأهم من ذلك أنها كانت بداية سلسلة سيارات Z الرياضية التي غزت العالم بعد ذلك.

توفى ماتسو في 11 يوليو الجاري، إلا أنه لم يتم الإعلان عن وفاته إلا اليوم، وهو الرجل الذي ولد في مدينة هيميجي بمحافظة هيوغو اليابانية، حيث ولد في 10 يوليو 1934، وأثناء حضوره في الكلية بجامعة نيهون للفنون، استخدم مواهبه للمساعدة في تصميم دايهاتسو ميدجيت الأسطورية.

وعد تخرجه من الكلية، وافق على عرض عمل من نيسان، وكان مشروعه الأول هو نيسان بيبي، وبعد ذلك، تم نقله إلى فريق نيسان بلوبيرد 410، وابتكر ماتسو وفريقه سيارة نيسان بلوبيرد SSS، وفي عام 1966، قام ماتسو بتصميم أول سيارة Z اختبارية، وقاد الفريق إلى إدراك أن القيادة على الطرق السريعة الحديقة تتطلب سيارة رياضية ثابتة، ونصح برفع إنتاجها إلى نطاق أكبر.

كان لماتسو وفريقه اليد العليا في تحديد كل التفاصيل الدقيقة في تصميم الشكل الأسطوري لـ 240Z، وكان لديه خطط أن تحصل السيارة على نسخة كشف ونسخة T-top ونسخة شوتينج بريك، لكن مبيعات النسخة القياسية كانت جيدة للغاية ما تسبب في إلغاء النسخ الأخرى، وقد كانت نيسان تنتج في البداية 300 نسخة شهرياً، وبعد ارتفاع مبيعاتها، كانت نيسان تبيع 7500 سيارة Z شهرياً.

في الختام، يجدر بالذكر أن سيارة Z غيرت الطريقة التي كان ينظر بها العالم إلى السيارات اليابانية بشكل عام، وستستمر Z في كونها أسطورة ناجحة في عالم رياضة السيارات، وبالرغم من أن ماتسو غادر نيسان في 1973، إلا أنه ظل مخلصاً لعلامة Z وكان عضواً في العديد من أندية Z على مر السنين.

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