كاديلاك تعمل على تطوير 5 موديلات كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت جنرال موتورز تصريحات جديدة تؤكد فيها على تمسكها بطرح 20 موديل كهربائي جديد بحلول 2023، مع التركيز على علامة كاديلاك بشكل خاص.

كاديلاك تعمل حالياً على تطوير أربع سيارات SUV جديدة وسيدان فاخرة للغاية هي سوليستيك المصنوعة باليد، مع توقع جنرال موتورز بإنتاج 1.2 سيارة سوليستيك بالمتوسط فقط يومياً لحصريتها.

وقد اكدت كاديلاك مسبقاً أن موديل ليريك الكهربائي الجديد سيبدأ إنتاجه في 2022 بحجم مماثل لـ XT5، كما سنرى كروس أوفر أخرى صغيرة كهربائية بحجم XT4، وسيارتين أخريتين سنعلم عنها لاحقاً.

علامة همر الكهربائية ستطرح موديلين كهربائيين، بيك أب و SUV للتضاريس الوعرة، بينما شيفروليه ستطرح هي الأخرى بيك أب كهربائية كاملة الحجم بمدى 650 كيلومتر و SUV كهربائية متوسطة الحجم.

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