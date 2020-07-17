هوندا سيفيك قادمة بشكل جديد في 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات اليابانية هوندا، أن الجيل الحادي عشر من سيفيك سيظهر لأول مرة في ربيع عام 2021.

قالت الشركة أن إنتاج سيفيك هاتشباك سيتم في منشأة هوندا في أمريكا الشمالية بولاية إنديانا الأمريكية، حيث من المقرر إغلاق مصنعها في المملكة المتحدة في العام المقبل، والذي يتم تجميع هوندا هاتشباك الحالية فيه.

أضافت هوندا أن هناك تغير كبير في اتجاهات الشراء أثرت بشكل كبير على القرارات التي نراها اليوم، حيث أصبح المشترون يفضلون HR-V وسيفيك هاتشباك على سيفيك كوبيه وفيت، وبالتالي قررت وقف إنتاج هذه الطرز في أمريكا الشمالية والتركيز على الطرز التي تحقق مبيعات أفضل.

ونتيجة لذلك، ستحصل HR-V 2021 على جنوط جديدة وترقيات أخرى، في حين ستحصل الميني فان اوديسي على نسخة فيس ليفت في أغسطس المقبل، ويُعتقد أن الجيل القادم من HR-V سينطلق في عام 2022.

أما بالنسبة للموديلات الأخرى، فإن تصريحات هوندا ولّدت بعض الغموض فيما يتعلق بـ أكورد سيدان وريدجلاين بيك آب، حيث ألمحت إلى أن الطرازين سيحصلان على تحديثات قادمة قريباً، وتشير الشائعات إلى أنهما سيحصلان على نسخ فيس ليفت، لكن هوندا لم تكشف عن أية تفاصيل في الوقت الحالي، وتقول التقارير أنه سيتم طرح اكورد وريدجلاين 2021 للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

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