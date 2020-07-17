تحدي القوة.. أشرس السيارات المنافسة للأيقونة "فورد برونكو 2021"

خطفت سيارة فورد برونكو 2021 الجديدة الأضواء منذ الكشف عنها رسميا نهاية الأسبوع الماضي، ومنذ تدشينها ظهرت العديد من التصميمات التصورية التي حولتها إلى شاحنة أو سيارة سباق رالي، لروعة التصميم غير التقليدي.

ولم يسلم الطراز من المقارنة بينه وبين أقرب منافسيه بالأسواق، إشباعا لفضول المقبلين على الشراء، وللتعرف على مكانته بين منافسيه الأبرز وهم لاند روفر ديفندر، وجييب رانجلر.

موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات دشن مقارنة ثلاثية وضعت "برونكو" وجها لوجه أمام منافسيها وفقا لمعايير الإمكانيات وقدرات المحرك.

الأبعاد

وبدأ الموقع الأمريكي بالمقارنة بين الأبعاد الخارجية للموديلات الثلاث، حيث تحدث أولا عن طراز "برونكو"، وفئته المطروحة ببابين، وأوضح أن هذه النسخة تتوفر بطول 173.7 بوصة، وعرض يتراوح بين 75 و79.3 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 71.9 بوصة.

أما طراز جيب رانجلر، بفئته المزودة ببابين فقط على غرار برونكو، فقد طُرح بطول 166.8 بوصة وعرض 73.8 بوصة، وارتفاع 73.6 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 96.8 بوصة.

والفئة نفسها ذات البابين فقط من طراز لاند روفر ديفندر، والتي تتوفر بالأسواق باسم Defender 90، تأتي بطول 180.4 بوصة، وعرض 78.6 بوصة، وارتفاع 77.5 بوصة، وقاعدة لعجلات هي الأكبر بين الثلاثي بقياس 101.9 بوصة.









أما الفئة المزودة بأربعة أبواب من السيارات الثلاثة، فقد جاءت أبعادها لدى برونكو عند طول 189.4 بوصة، وعرض يتراوح بين 75.9 و 79.3 بوصة، وارتفاع ما بين 72.9 و 75.3 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 116.1 بوصة.

أما طراز جييب رانجلر، فإن فئتها المتوفرة بأربعة أبواب تحمل اسم Wrangler Unlimited بالأسواق، وتتوفر بطول 188.4 بوصة، وعرض 73.8 بوصة، وارتفاع 73.8 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 118.4 بوصة.

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وطراز لاند روفر، الذي تتوفر نسخته ذات الـ 4 أبواب باسم Defender 110، تأتي بطول 197.6 بوصة، وعرض 78.6 بوصة، وارتفاع 77.4 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 119.0 بوصة.

المحرك

الفئة الأولى لطراز فورد برونكو، تتوفر بمحرك سعة 2.3 لتر inline-four توربيني ينتج قوة 270 حصانا، مع عزم دوران 420 نيوتون متر، ولم يتم الكشف حتى الآن عن معدل استهلاكه للوقود.

أما طراز جييب رانجلر، فإن فئته الافتتاحية تتوفر بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصان، مع عزم دوران 353 نيوتن متر، ومعدل استهلاك وقود جالون واحد لكل 19 ميل بحد أقصى يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 25 ميل بحد أقصى يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 20 ميل بحد أقصى يقطعهم مجتمعين ما بين الطريقين.

أما ديفندر، الذي تتوفر فئته الافتتاحية بمحرك inline-four فينتج قوة 296 حصان، مع عزم دوران 400 نيوتن متر، ومعدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 18 ميل بحد أقصى يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 21 ميل بحد أقصى يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 19 ميلا بحد أقصى يقطعهم على الطريقين مجتمعين.









أما عن قدرات المحركات الأعلى أداء، والتي تتوفر لدى الفئات المتقدمة من الموديلات الثلاثة، فتتضمن، لدى طراز برونكو محرك توربيني مزدوج V6 بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 310 حصان، مع عزم دوران 542 نيوتن متر، ولم يتحدد حتى الآن المعدل الرسمي لاستهلاكه للوقود.

أما طراز جييب رانجلر، فيتوفر بأكثر من محرك اختياري، الأول هجين، inline-four بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة اجمالية 270 حصان، مع معدل استهلاك وقود جالون واحد لكل 22 ميل بحد أقصى يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 24 ميل بحد أقصى يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 23 ميل بحد أقصى يقطعهم على الطريقين متجمعين.

والخيار الثاني من جييب رانجلر بفئاته المتقدمة، هو محرك تربو ديزل V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 260 حصان مع عزم دوران 600 نيوتن متر ومعدل استهلاك للوقود، جالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 29 ميل يقطعهم على الطريق السريع و جالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم على الطريقين مجتمعين.

واختتم الموقع المقارنة بالحديث عن المحرك الأعلى أداء المتوفر بشكل اختياري لدى فئات لاند روفر ديفندر المتقدمة، وهو محرك هجين توربيني بسعة 3.0 لتر، V6 ينتج قوة 395 حصان، مع عزم دوران 406 لفة/قدم، ومعدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم على الطريق السريع و جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم على الطريقين مجتمعين.