بالفيديو.. أشهر البرامج التلفزيونية التي أسرت جمهور السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت البرامج التلفزيونية المثيرة في عالم السيارات جمهورا واسعا من عشاق هذه المركبات الساحرة، وعلى مدى السنوات الماضية نالت عدة برامج شهرة، خاصة إما لفقراتها المدهشة وإما لاعتمادها على مذيعين من نوع خاص من بينهم أشهر فناني هوليوود.

الأسرع والأبطأ والأغلى والأصغر.. سيارات حطمت الأرقام القياسية

سيارات في تاريخ هوليوود.. نجومية تخطت الأبطال



موقع "ديلي درايفر" رصد أبرز برامج السيارات التي تبث حاليا عبر التلفزيون، وعبر شبكات الإنترنت وعلى رأسها:

جراج جاي لينو

وبدأ الموقع ببرنامج السيارات الشهير Jay Leno’s Garage، لمقدم برامج التوك شو المعروف "جاي لينو".

ويتضمن البرنامج عروض لسيارات جديدة وإمكانياتها.

واستخدم لينو الجراج الخاص به عنوانا للبرنامج، نظرا لما يمتلكه من مجموعة مميزة من السيارات الفارهة.

وكانت بداية عرض هذا البرنامج في عام 2014، عبر قناة CNBC، ويتواصل عرضه حتى الآن بعد أن وصل إلى موسمه الخامس على التوالي.





توب جير

توب جير هو أحد أشهر برامج السيارات على الإطلاق، وانطلقت أولى مواسمه في شكله الحالي عام 2002، ووصل عدد مواسمه حتى الآن إلى 28 موسما.

لا يعلم كثيرون، أن بداية البرنامج كانت في عام 1977، كبرنامج تلقائي عن السيارات، حتى شهد نقلة نوعية مع بداية الألفية الجديدة، عبر مقدميه البارزين جيرمي كلاركسون و جيمس ماي و ريتشارد هاموند.

وفي الوقت الحالي، يتولى مهمة تقديم البرنامج كل من أندرو فلينتوه، و بادي ماكجوينس، وكريس هاريس.





ذا جراند تاور

عقب مغادرة الثلاثي جيرمي كلاركسون و جيمس ماي و ريتشارد هاموند لبرنامج Top Gear، قاموا بطرح برنامجهم الخاص "ذا جراند تاور" The Grand Tour، الذي بدأ بثه عام 2016، وطرح منه حتى الآن 4 مواسم.

ويتم بث هذا البرنامج إلكترونيا عبر خاصية البث الرقمي التابعة لشبكة "أمازون"، Amazon Prime Video.

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فاستر كار

وتضمنت القائمة برنامج "فاستر كار" Fastest Car، وهو من برامج السيارات المميزة التي تطرحها شبكة البث الرقمي "نتفليكس".

وكانت بداية بث هذا البرنامج الواقعي، في عام 2018، وعرض منه حتى الآن موسمين ناجحين، وهو من ابتكار "سكوت وينتروب".





كار ماسترز

وضمن القائمة، جاء أيضا من إنتاجات شبكة نتفليكس، برنامج Car Masters: Rust to Riches، الذي كانت بداية بثه عام 2018، وطرح منه للعرض حتى الآن موسمين، ويعرض ضمن المسلسلات الواقعية أيضا، ويشارك في تقديمه "كونستانس نونيز"، و"مارك تول"، و"شون بليوت".





فورميولا وان

وضمن ما تقدمه نتفليكس من مجموعة برامج مميزة عن السيارات، هناك برنامج مخصص لسباقات فورمولا 1، يعرض عبر المنصة بعنوان Formula 1: Drive to Survive.

وكانت بداية بث هذا البرنامج في عام 2019، ويعرض في إطار وثائقي وطرح منه حتى الآن موسمين.

ويقدم هذا البرنامج سلسلة من التسجيلات الوثائقية لسباقات فورميولا 1 وما تشهده من تنافس بين أشهر المتسابقين من ضمنهم لويس هاملتون وشارل لوكير و فرناندو ألونسو.





كويديانز إن كار

واختتم الموقع القائمة ببرنامج Comedians in Cars Getting Coffee، الترفيهي الذي يقدمه المذيع الكوميدي "جيري ساينفيلد" وكانت بداية عرضه في عام 2012 وطرح منه حتى الآن 11 موسما.



