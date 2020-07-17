هوندا أكيورا NSX.. أسرار التفوق في نسخة 2020

عندما طرحت شركة أكيورا اليابانية التابعة لمجموعة هوندا سيارتها الرياضية الجديدة NSX نسخة 2020، تعهدت بأن هذا الطراز سيقدم للسوق مفهوما جديدا للسيارة الرياضية.

وللوقوف على مدى تنفيذ أكيورا لوعدها، نشر موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات السيارة وإمكانياتها وقدرات محركها ومعدل استهلاكها للوقود وما تتمتع به من تقنيات.

الجديد بنسخة 2020

أبرز الإضافات، هي لون أصفر جديد وعدد من الكماليات، بينما احتفظت السيارة بالكثير من قدراتها في النسخ السابقة.





السعر

قال "كار أند درايفر" إن نسخة 2020 الأحدث من طراز NSX تتوفر بفئة وحيدة للبيع، بسعر 195,495 ألف دولار.

المحرك

يتوفر الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، يدعمه 3 محركات كهربائية، ينتجون معا قوة إجمالية 573 حصان، وتمد هذه المحركات طراز NSX القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية.

ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي dual-clutch مزود بـ 9 سرعات، يدعمه نظام دفع خلفي.





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استهلاك الوقود

تستهلك السيارة جالون واحد لكل 21 ميل تقطعها داخل المدن، وجالون واحد لكل 28 ميل تقطعها على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 22 ميل داخل المدن وعلى الطرق السريعة معا.





التقنيات

يحظى الطراز بقدرات تقنية مميزة، من ضمنها شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى قياس 7 بوصات يدعمها نظام ملاحي ونظام صوتي ELS مكون من 9 مكبرات صوتية.

غير أن طراز أكيورا يفتقر لعدد هام من التقنيات في الوقت نفسه، أبرزها نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، الذي تفتقر له غالبية السيارات التي تطرحها هوندا، وهو ما يرغب عملاء الشركة اليابانية في تغييره قريبا.





الأمن والسلامة

من أبرز إعدادات الأمن والسلامة لدى الطراز، عمله بأنظمة استشعار متطورة، للركن (صف السيارة)، مثبتة في واجهة السيارة وخلفيتها.



وذكر موقع "كار أند درايفر"، أن أبرز الموديلات المتواجدة حاليا بالأسواق وتشكل منافسا قويا لطراز أكيورا NSX، كل من بورش Porsche 911 Carrera 4S الرياضية، وأيضا طراز أودي Audi R8 الشهير بمحركه V10.



