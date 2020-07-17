كيا كروس اوفر الكهربائية القادمة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – في معرض جنيف للسيارات 2019، كشفت كيا عن سيارة Imagine by Kia الاختبارية الكهربائية مع ظهور الموديل الإنتاجي لها لأول مرة أثناء اختباره في ألمانيا بتمويهات كثيفة.

شكل السيارة يجمع بين الكوبيه والكروس أوفر، ونعلم أنها السيارة الكهربائية لكيا لعدم صدور أي أصوات محرك وعدم وجود أنابيب عادم لها ضمن أدلة أخرى.

كيا لديها سيارتين كهربائيتين بالفعل في السوق، هما النسخ الكهربائية لنيرو وسول، والخطوة القادمة المنطقية هي طرح موديل كهربائي مصنوع من الصفر بدون الاعتماد على موديل آخر تقليدي.

وقد أشارت تقارير أن السيارة الكهربائية القادمة لكيا ستتمتع بمدى 500 كيلومتر مع شحن فائق السرعة للبطارية في أقل من 20 دقيقة، ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق العالمية في 2022.

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