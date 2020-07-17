لكزس تحصل على المركز الأول بين العلامات الفاخرة لولاء العملاء

الخليج ٣٦٥ نت – شركات السيارات تسعى دائما للاحتفاظ بولاء عملائها وعودتهم إليها عند شرائهم لسيارة جديدة، وقد كشفت دراسة ولاء العملاء لمركز J.D.Power البحثي المرموق عن أفضل علامات السيارات في هذا المجال.

لكزس حصلت على المركز الأول بين العلامات الفاخرة مع عودة 48% من عملائها إليها مجدداً عند شرائهم لسيارة جديدة، وفي المركز الثاني مرسيدس بـ 47.8% ثم بي ام دبليو وبورش واودي.

بالنسبة للعلامات غير الفاخرة فقد حصلت سوبارو على المركز الأول بـ 60.5% ثم تويوتا بـ 60.3% وهوندا ورام وفورد وكيا بالترتيب.

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أضعف العلامات في الاحتفاظ بولاء عملائها حسب الدراسة هي فيات بـ 10.4%، ثم كرايسلر بـ 14.1%، ثم دودج وميني وميتسوبيشي وبويك بالترتيب.