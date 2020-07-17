اخبار السيارات

لكزس تحصل على المركز الأول بين العلامات الفاخرة لولاء العملاء

0 نشر
ابراهيم بليكع 0 تبليغ

Advertisements

الخليج ٣٦٥ نت – شركات السيارات تسعى دائما للاحتفاظ بولاء عملائها وعودتهم إليها عند شرائهم لسيارة جديدة، وقد كشفت دراسة ولاء العملاء لمركز J.D.Power البحثي المرموق عن أفضل علامات السيارات في هذا المجال.

لكزس حصلت على المركز الأول بين العلامات الفاخرة مع عودة 48% من عملائها إليها مجدداً عند شرائهم لسيارة جديدة، وفي المركز الثاني مرسيدس بـ 47.8% ثم بي ام دبليو وبورش واودي.

بالنسبة للعلامات غير الفاخرة فقد حصلت سوبارو على المركز الأول بـ 60.5% ثم تويوتا بـ 60.3% وهوندا ورام وفورد وكيا بالترتيب.

Advertisements

أضعف العلامات في الاحتفاظ بولاء عملائها حسب الدراسة هي فيات بـ 10.4%، ثم كرايسلر بـ 14.1%، ثم دودج وميني وميتسوبيشي وبويك بالترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لكزس تحصل على المركز الأول بين العلامات الفاخرة لولاء العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا