مناهل العالمية تدشن نيسان صني 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كانت الانطلاقة الأولى لسيارة صني قبل 60 عاماً، واستطاعت خلالها أن تثبت جدارتها لدى عملاء نيسان بكونها الاختيار الاول بين المنافسين حيث حصدت الكثير من الجوائز العالمية اثناء كونها رمزاً للاعتمادية وقدرة التحمل و بأسعار منافسة جدا مقارنة بمثيلاتها من السيارات.

تم طرح “صني” 2020 الجديدة كلياً بثلاث فئات هي الفئة S والفئة SV والفئة الرياضية SL.

تتميز نيسان صني الجديدة كلياً بتكنولوجيا التنقل الذكي Nissan Intelligent Mobility© من نيسان التي تتوفر في فئة SL, و يتوفر في فئة SV شاشة ملونة قياس 7 بوصة عاملة باللمس، إضافة إلى ثلاثة منافذ USB وسطح شحن لاسلكي للهواتف الذكية إضافة إلى التوافق مع تقنيات آبل كار بلاي ِApple CarPlay® واندرويد اوتو Android Auto® بنظام صوتي مع 6 مكبّرات صوت.

ويتوفر في صني SL نظام المفتاح الدخول الذكي مع زرّ تشغيل المحرك وشاشة الرؤية الشاملة بكاميرا الرجوع للخلف ومثبت للسرعة ونظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكية ونظام التحذير قبل الاصطدام الأمامي ونظام النقاط العمياء ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف.

تضمّ صني 2020 الجديدة كلياً مزايا قياسية مثل النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية والتي يمكن فتحها وإغلاقها بلمسة واحدة، وأقفال الأبواب الأوتوماتيكية، وجيوب الأبواب الأمامية مع حاملة القوارير إضافة إلى حاملة أكواب في المقدمة والخلف وإمكانية فتح السيارة عن بعد، كما تتوفر صني الجديدة كلياً بمقصورة رحبة تتسع لخمسة اشخاص وتتميز المقاعد الخلفية بالراحة التي توفرها بمساحة كبيرة مخصصة للقدمين والركبتين في المقعد الخلفي القابل للطيّ لزيادة سعة التخزين الكلية للصندوق الخلفي.

الفئة الأولى: 50,064 ريال

الفئة الثانية: 55,515 ريال

الفئة الثالثة: 57,723 ريال

الفئة الرابعة: 64,860 ريال

الفئة الخامسة: 65,394 ريال

الجيل الحالي من نيسان صني كلاسيك:

ستستمر نيسان في الانتاج والتوزيع العالمي لنيسان صني الجيل الحالي “كلاسيك” نظراً للطلب الكبير عليها لما تتميز به من اعتمادية ومساحة واسعه وتوفير للوقود باسعار منافسه جدا حيث تخدم شريحة واسعه من العملاء سواء الافراد أو قطاع الأعمال.

بناء على ذلك، ولمواكبة طلبات عملائها ولالتزامها بدعم نمو علامة نيسان في المملكة، ستستمر مناهل العالمية بتوفير موديلات صني “كلاسيك” الحالية لعملائها الراغبين بها بجانب موديلات نيسان صني الجديدة كليا.

كما تلتزم شركة مناهل العالمية (إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات) بدعم نمو نيسان في المملكة من خلال التركيز بشكل رئيسي على رضا العملاء من خلال توفير شبكة وطنية تصل الى اكثر من 100 معرضاً حول المملكة.

صور نيسان صني 2021:

Advertisements

بتصوير الخليج ٣٦٥ نت: