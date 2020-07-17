ذكرى تأسيس متحف سيارات "ألفا روميو".. 12 صورة تلخص رحلة 110 أعوام

ضمن احتفالاتها بذكرى تأسيسها الـ 110، أعلنت شركة ألفا روميو الإيطالية عن ضم مجموعة مميزة من السيارات التي طرحتها عبر تاريخها لمتحفها، تضم 69 سيارة ما بين سيارات مدنية وسيارات سباقات وسيارات كلاسيكية شكلت تاريخ الماركة الإيطالية المميز.

وقدم موقع "أوتو كار" في قائمة، أبرز الموديلات المتواجدة بمتحف ألفا روميو، الذي يقع على بعد نحو 7 أميال من مركز مدينة ميلانو.

ومن ضمن الموديلات البارزة التي تم ضمها حديثا للمتحف، طراز ألفا روميو A.L.F.A. 24HP، وهو أحد الموديلات الكلاسيكية التي طرحتها الماركة الإيطالية عام 1910، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 4.0 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ 62 ميل في الساعة.

من بعده، جاء ضمن قائمة "أوتوكار"، من كلاسيكيات المتحف أيضا، طراز A.L.F.A. 15HP، الذي طرحته ألفا روميو عام 1911، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 15 و 24 حصان.

وجاء ضمن القائمة، طراز Alfa Romeo RL من كنوز المتحف الإيطالي، وهو طراز كان الأول الذي تطرحه ألفا روميو عقب الحرب العالمية الأولى، بمحرك "سوبر سبورت" عام 1925.

ومن بعدها ذكر "أوتوكار" ضمن قائمته من الموديلات المميزة المضافة للمتحف، طراز Alfa Romeo 6C 2300 B، الذي طرحته ألفا روميو للمرة الأولى عام 1935.

أيضا أحد أشهر سيارات ألفا روميو الكلاسيكية، هو طراز ألفا روميو Alfa Romeo 6C 2500، وكان هذا أول طراز تطرحه ألفا روميو بعد الحرب العالمية الثانية.

كما ضمت المجموعة المميزة داخل متحف ألفا روميو، النسخة الأصلية الأولى التي طرحت من طراز ألفا روميو Giulietta، التي قام موقع "أوتو كار" بضمها لهذه القائمة.

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وضمن القائمة أيضا جاء طراز Alfa Romeo 2600 Sprint، الذي أعلنت عنه ألفا روميو ضمن مجموعة من الفئات للمرة الأولى عام 1960.

وأوضح موقع "أوتو كار" خلال عرضه لمقتنيات المتحف، أن ألفا روميو كانت حريصة في ترتيبها لتمركز السيارات، في الحفاظ على التسلسل الزمني لطرح موديلاتها.

كما كان هناك حضورا للنسخ المميزة، لكل من موديل 75 و 164 و موديل 156 وموديل 85، مع الحفاظ أيضا على التسلسل الزمني لطرحها.

ومن السيارات النادرة التي ضمها متحف ألفا روميو، طراز Carabo، وهو من السيارات التي تنبأت بها ألفا روميو المستقبل، وكان ظهوره الأول عام 1968 بمعرض باريس الدولي للسيارات.

وضمن قسم الجماليات التابع لمتحف ألفا روميو، كان هناك طراز Alfa Romeo 33/2 Coupe Speciale، الذي طرح عام 1969، وساهم في تصميمه شركة "بينينفرينا" الإيطالية واستوحته من عدد من موديلات فيراري الشهيرة.

وضمن قسم السيارات الرياضية، كانت هناك مجموعة مميزة من الموديلات، أبرزها طراز 33 Stradale الذي حصد مراكز متقدمة بالعديد من السباقات عام 1967.

وموديلات ألفا روميو التي شاركت في سباقات Le Mans، والتي كان منها كل من طراز 11 Mille Miglia وطراز 10 Targa Florios.



