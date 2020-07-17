مازدا CX-30 في مواجهة CX-5.. الإخوة الأعداء بسوق الـSUV

وارد أن تتفوق ماركة سيارات على نفسها في طرح أكثر من طراز ينافسان بعضهما البعض في التفوق والتميز ضمن الفئة نفسها، وهو ما حققته شركة مازدا، بطرحها نسختي 2020 الأحدث لكل من طراز CX-30 و طراز CX-5.

وقام موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، بوضع الشقيقين في مقارنة، تبرز مميزاتهم، وما يتمتعان به من قدرات وجها لوجه.

بدأ الموقع بالحديث عن الأسعار، وذكر أن طراز مازدا CX-30 تتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر بسعر 23 ألف دولار، والفئة التي تليها من الطراز باسم Select تتوفر بسعر 25 ألف دولار، وبعدها فئة Preferred تتوفر بسعر 27,300 ألف دولار، وأعلى فئات طراز CX-30 هي فئة Premium التي تتوفر بسعر 29,300 ألف دولار.

وفيما يخص طراز مازدا CX-5، فيتوفر منه للبيع بالأسواق 5 فئات، الافتتاحية باسم SPORT تتوفر بسعر 26,135 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Touring تتوفر بسعر 27,775 ألف دولار، ومن بعدها فئة Grand Touring تتوفر بسعر 31,255 ألف دولار، ثم فئة Grand Touring Reserve تتوفر بسعر 36,080 ألف دولار، وفئة Signature التي تتوفر بسعر 38,100 ألف دولار.





تحدث بعد ذلك الموقع عن إمكانيات المحركات لدى طرازي مازدا، وبدأ بطراز CX-5، الذي يتوفر بمحرك لفئته الافتتاحية ذو أربعة اسطوانات ينتج قوة 187 حصان، كما يتوفر لدى فئاته المتقدمة، محرك توربيني ينتج قوة 250 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.2 ثانية، ويتوفر لدى الطراز نظام الدفع الخلفي مع محرك ديزل بسعة 2.2 لتر فقط لفئة Signature.

وفميا يخص طراز CX-30، قال الموقع إنه يتوفر لدى فئته الافتتاحية بمحرك ذو أربعة اسطوانات بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 186 حصان ويعمل بأقل سرعة أوتوماتيكي، ذو 6 سرعات.

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كما تحدث الموقع بعد ذلك عن معدل استهلاك الطرازين للوقود، وقال أن طراز CX-30 يستهلك جالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 33 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 28 ميل يقطعهم على الطريقين مجتمعين.

أما طراز مازدا CX-5، فيستهلك جالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 31 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 28 يقطعهم بين الطريقين مجتمعين.





وقارن "كار أند درايفر" بعد ذلك، بين القدرات التقنية المضافة للطرازين، وبدأ بطراز CX-30، الذي يتمتع من الداخل بشاشة معلومات بقياس 8.8 بوصة، يدعمها نظام تشغيل مازدا Mazda Connected Services، الذي يمنح مالكي السيارة إمكانية غلق وفتح الابواب عن بوعد وخاصية تشغيل المحرك عن بوعد، بالإضافة لإمكانية مراقبة السيارة عن بوعد عبر تطبيق MyMazda الإلكتروني.

وتمنح مازادا طراز CX-30 تقنية التواصل عبر البلوتوث ووصلتي USB وشبكة توصيل انترنت "هوت سبوت"، بالإضافة لأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو" واتصال براديو SiriusXM عبر القمر الصناعي.

وفيما يخص طراز CX-5، فيتمتع من الداخل بشاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة، تعمل بانظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وذلك يتوفر للفئات المتقدمة من الطراز.