تويوتا أفالون 2021 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – بينما تخلت فورد وشيفروليه عن فئة السيدان الكبيرة في معظم الأسواق العالمية، تستمر تويوتا بالتمسك بهم مع تقديم أفالون 2021 بتحديثات متعددة جديدة، أهمهم طرح إصدار “ظل الليل” الجديد بلون أسود معتم للشبك الأمامي وأغطية المرايا والجناح الخلفي، كما حصل الإصدار على زخرفات سوداء للنوافذ ومقابض أبواب سوداء، وجنوط 19 إنش جديدة والمزيد.

ومن أهم التحديثات لمجال افالون 2021 هو إضافة نظام دفع كلي اختياري لبعض النسخ، والذي يقوم بإرسال 50% من عزم دوران المحرك للعجلات الخلفية.. وتستخدم موديلات الدفع الكلي محرك 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 205 حصان وعزم 251 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

الباحثون عن المزيد من الأداء بإمكانهم اختيار نسخة افالون TRD بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 301 حصان وعزم 362 نيوتن متر ونظام عادم ثنائي رياضي ونظام تعليق رياضي منخفض ومكابح أكبر حجماً.

بالنسبة لنسخة افالون هايبرد 2021 فقد تخلت عن بطارية النيكل المعدنية لصالح بطارية ليثيوم أيون حديثة مع محرك 4 سلندر 2.5 لتر ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 218 حصان.

وأخيراً حصلت أفالون 2021 على ألوان جديدة وخيارات تجليد محدثة وتطبيق اندرويد اوتو لوصل السيارة بالجوال وإضافات أخرى.

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