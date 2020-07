سيارات في تاريخ هوليوود.. نجومية تخطت الأبطال

يحدث أن يحظى ممثل في دور ثانوي على الأضواء من ممثل رئيسي يشاركه بطولة فيلم ما، لقوة ما يقدمه من أداء على الشاشة، ولكن ماذا لو كان نجم الفيلم سيارة؟

هذا ما كشف عنه تقرير لموقع "هوت كارز"، حول مجموعة مميزة من السيارات في تاريخ هوليوود حظيت بنجومية أكبر من أبطال الأفلام أنفسهم.

وافتتح الموقع الأمريكي القائمة، بطراز أستون مارتن DB5 المميز، الذي اشتهر بكونه السيارة الرسمية للعميل الشهير جيمس بوند، وظهر هذا الطراز للمرة الأولى عام 1964 عبر فيلم Goldfinger، وأخذ يظهر منذ ذلك الوقت في أجزاء متباعدة من السلسلة نفسها.

وقد خطف هذا الطراز أنظار المشاهدين لما كان يتمتع به من تكنولوجيا وتجهيزات قتالية كانت مفاجئة لرواد السينمات في هذا العصر، من أسلحة رشاشة وقاذفات صواريخ.

الطراز الثاني بالقائمة كان أيضا من إنتاج أفلام جيمس بوند، وهو طراز لوتس Esprit Series 1، من صنع ماركة لوتس البريطانية، والذي ظهر عام 1976 ضمن أحداث فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me للعملاق الراحل السير روجر مور.

عرفت هذه السيارة في ذلك الوقت بقدرتها السحرية على الغوص تحت الماء، ولما تركته من أثر في نفوس من شاهدوا الفيلم أصبحت حاليا من مقتنيات المشاهير والأغنياء مثل إيلون ماسك مالك شركة تسلا الذي يمتلك من هذه السيارة نسخة خاصة به.

وخلال حقبة السبعينيات، برزت نجومية سيارة رياضية صناعة أمريكية، هي طراز بونتياك Trans Am الشهير، الذي خطف الأضواء ضمن أحداث فيلم Smokey And The Bandit للنجم الكبير الراحل بيرت رينولدز، وطرح الفيلم في عام 1977، وشارك في بطولته سالي فيلد وجيري ريد.

ولا يمكن أن نتحدث عن سيارة ذات نجومية في تاريخ هوليوود، وننسى طراز DeLorean DMC-12 الذي سافر معه الملايين عبر الزمن، من خلال ثلاثية Back To The Future التي طرح جزأها الأول عام 1981، وكانت الأجزاء الثلاثة من إخراج ستيفن سبيلبرج، وبطولة النجم مايكل جي فوكس، وكريستوفر لويد، وليا تومبسون وكريسبين جلوفر.

وصممت السيارة بمعرفة المصمم الأسطوري Giorgetto Giugiaro وأصبحت من أبرز السيارات التي ظهرت في تاريخ صناعة السينما حتى الآن.

وضمن أكبر سلسلة أفلام عن سباقات السيارات، وهي سلسلة The Fast And The Furious، إذ حظي طراز Dodge Charger بشهرة واسعة، كونه الطراز الذي طالما استخدمه نجم الفيلم "فين ديزل"، في الأجزاء الثمانية التي طرحت من هذه السلسلة المميزة.

وكان لسيارات فولكسفاجن "بيتل – الخنفساء" الشهيرة حضورا لا ينسى عبر تاريخ هوليوود، إذ تكرر ظهورها عبر النسخ التي طرحت من أفلام The Love Bug، هذه الأفلام التي طرحت بأكثر من نسخة منذ فترة السبعينيات، كان أحدثها فيلم Herbie، الذي جسدت بطولته النجمة ليندسي لوهان وطرح عام 2005، وكانت السيارة خلال هذه الأجزاء هي نجم الفيلم الأول.

واختتم موقع "هوت كارز" القائمة، بالسيارة التي حظيت بنجومية كبيرة ضمن كلاسيكيات هوليوود، Cadillac Hearse موديل عام 1959، التي ظهرت في سلسلة أفلام Ghostbusters، القديمة والحديثة.