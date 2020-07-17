بالصور.. 9 سيارات "هاتش باك" صغيرة بحقائب "واسعة"

بالرغم من طرحها ضمن فئات السيارات الهاتش باك صغيرة الحجم، إلا أن هناك مجموعة منها تتمتع حقائبها الخلفية بمساحة كبيرة على مستوى التخزين.

ووفق موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، فقد جمع السيارات من فئات هاتش باك صغيرة الحجم، ذات الحقائب "الواسعة".

بدأ "كار نيوز" بالسيارة التي تتمتع بأكبر مساحة تخزين في حقيبتها الخلفية بين السيارات التابعة لفئة هاتش باك في العالم، وهي طراز تويوتا بيريوس، موديل عام 2020.

وقال الموقع إن هذا الطراز يتمتع بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية تتراوح فيما بين 27.4 قدم مربع، و 62.7 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بتكلفة 24,325 ألف دولار.

في المركز الثاني، جاء طراز هيوندا Ioniq هاتش باك، موديل عام 2020، الذي رغم صغر حجمه، يتمتع بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية تبدأ من 26.5 قدم مربع كحد أدنى، ويتوفر هذا الطراز بسعر 23,200 ألف دولار.

وفي المركز الثالث جاء طراز هوندا سيفيك هاتش باك، موديل 2020، الذي يتوفر بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية، تبدأ من 25,7 قدم مربع كحد أدنى، وتصل لـ 46.2 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر 21,750 ألف دولار.

من بعده جاء في المركز الرابع، طراز هيونداي Elantra GT موديل عام 2020، والذي يتوفر بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية، بقياس 24.9 قدم مربع كحد أدنى، و 55.1 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر 20,650 ألف دولار.

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وفي المركز الخامس، جاء طراز نيسان Leaf الكهربائي المميز بنسخته الهاتش باك موديل عام 2020 الجاري، والذي يتمتع بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية 23,6 قدم مربع كحد أدنى، و 30 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر 31,600 ألف دولار.

في المركز السابع، جاء طراز فولكسفاجن جولف نسخة 2020 الهاتش باك الجديدة، الذي يتوفر بمساحة تخزين لحقيبته الخلفية 22.8 قدم مربع كحد أدنى، و 52.7 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بسعر 23.195 ألف دولار.

وفي المركز السابع، جاء طراز سوبارو Subaru Impreza Hatchback، موديل عام 2020، الذي يتوفر بمساحة تخزين بحقيبته الخلفية 20.8 قدم مربع كحد أدنى، و 55.3 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر 19,195 ألف دولار.

ثم جاء في المركز الثامن طراز مازدا 3 هاتش باك، موديل عام 2020، الذي يتمتع بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية بقياس 20.1 قدم مربع كحد أدنى، و 47.1 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر 23,700 الف دولار.

وفي المركز التاسع جاء طراز هيونداي Veloster موديل عام 2020، والذي يتوفر بمساحة تخزين بحقيبته الخلفية 19.9 قدم مربع كحد أدنى، و 44.5 قدم مربع كحد أقصى، ويتوفر هذا الطراز للبيع بسعر 18.800 الف دولار.



