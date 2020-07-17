للمقبلين على الشراء.. 10 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 50 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني
تلقى السيارات المستعملة الاقتصادية التي لاتتخطى أسعارها حاجز الـ50 ألف جنيهاً، رواجاً ملحوظاً بين المقبلين على الشراء، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال السنواتالأخيرة.
ويبحث المشتري قبل قيامه بشراء سيارة مستعملة دائماً، عن السيارة التي تتمتع بحالة جيدة وأساسيات سليمة وسعر مناسب، بالإضافة إلىتوافر قطع الغيار الخاصة بها.
وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور بعض الأسعار الاسترشادية، الخاصة بـ 10 طرازات لاتتخطى أسعارها الـ 50 ألف جنيهاً، من واقع عدد من تجار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة.
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