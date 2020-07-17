كتب: باسل الحلواني
" ستيلانتيس".. هو الاسم غير التقليدي الذي اختاره كلاً من شركة فيات كرايسلر FCA الإيطالية الأمريكية، و شركة بيجو ستروين PSA الفرنسية، ليصبح العلامة الجديدة لتحالفهما، الذي من المنتظر أن ينتج عنه رابع أكبر منتج للسيارات في العالم.
ويأتي اسم "ستيلانتيس"، من الفعل اللاتيني "ستيلو"، بمعنى "يسطع مع النجوم"، وجاء اختياره تقديراً للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.
من المتوقع اكتمال اندماج الشركتين في الربع الأول من 2021 مع الكشف عن شعارشركة "ستيلانتيس" الجديد قريباً.
جدير بالذكر أن المقر الرئيسي لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين"، بعد الاندماج سيكون في هولندا، وسوف تدرج أسهم المجموعة الجديدة ببورصات باريس وميلانو ونيويورك، على أن يتولى جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر رئاسة المجموعة الجديدة بينما سيصبح كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو المدير التنفيذي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عنه رسمياً.. تعرف على الشعار الجديد لتحالف "فيات كرايسلر"، و"بيجو ستروين" المنتظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.