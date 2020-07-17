"المنصور للسيارات" تقدم خدمة الصيانة في الساحل الشمالي

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامتي شيفروليه وأوبل، عن تواجدها خلال فترة الصيف في الساحل الشمالي، من أجل توفير الطمأنينة لعملائها خلال فترة الأجازات.

وقالت الشركة إنها توفر الصيانة الدورية والكشف على الأعطال في مركز خدمة "فيكس اند فيت بريدجستون"، أمام مارينا 4

في الفترة من 18 يوليو 2020 إلى 15 سبتمبر 2020، من الساعة 11 صباحاً إلى 7 مساءً.

أكدت الشركة من خلال الصفحة الرسمية لـ"شيفروليه"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الخدمة متاحة فقط للسيارات

الملاكي.

وكانت "المنصور"، قد أطلقت مؤخراً خصومات على الصيانة تشمل خصم 40% على زيت المحرك، و15% على قطع الغيار والمصنعيات للإصلاحات العامة على السيارات خارج الضمان، مع سريان العرض في مراكز خدمة المنصور وبعض الموزعين المعتمدين، بداية من 4 يوليو ولفترة محدودة، كما يتوفر في العرض تقسيط على 6 شهور بدون فوائد في مراكز خدمة المنصور للسيارات.