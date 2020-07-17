وكيل "كيا" يحذر: سيارات "سبورتاج" المستوردة بواسطة التجار لا يسري عليها الضمان

كتب: باسل الحلواني

حذرت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل الوحيد والحصري لعلامة كيا في مصر، من وجود بعض السيارات من طراز كيا سبورتاج، في السوق المصرية تم استيرادها من قبل بعض التجار، وليست من خلال الوكيل، ولا يسري عليها ضمان كيا موتورز العالمية، بالإضافة لوجود بعض السيارات المستوردة بدون التجهيزات الأصلية ويتم تركيب

تجهيزات وكماليات مجهولة المصدر لها.

وأهابت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، بعملائها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها غير مسئولة عن هذه السيارات، مؤكدة أن جميع السيارات "سبورتاج" غير المباعة عن طريق EIT أو أحد موزعيها المعتمدين لا يسري

عليها أطول فترة ضمان في السوق المصرية، والتي تبلغ 5 سنوات أو 100 كيلومتر أيهما أقرب، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مثل 60 منفذ على مستوى الجمهورية لخدمات البيع وما بعد البيع، وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وخدمة المساعدة على الطريق، بالإضافة إلى أفضل أنظمة تمويلية من خلال برنامج "قسطك من كيا"، وأفضل العروض للتأمين على السيارات، وإمكانية تبديل السيارة بموديلات كيا الجديدة بأفضل الأسعار.