شيفروليه كورفيت 2020.. مواصفات وأسعار السيارة الرياضية فائقة القوة

من أكثر الموديلات التي حظيت بحفاوة لدى طرحها، كان طراز شيفروليه كورفيت الرياضي في نسخته الجديدة، الذي يطرح للمرة الاولى ضمن فئة mid-engine.

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عرضا لكافة التفاصيل والقدرات الخاصة بطراز Corvette Stingray، وذكر في تقرير إمكانيات محركه والتقنيات المضافة له وتكلفته، مع منح كل من هذه الخانات تقييما بناء على جودتها بعد إخضاع الطراز لأسبوع كامل من الاختبار.

التصميم

وقال "موترو وان" إن تصميم طراز Corvette Stingray من المبهجات البصرية لدى كل من شاهده من المارة أثناء اختباره بولاية ميتشجان الأمريكية حيث يقع المقر الرئيسي لشركة جنرال موتورز.

وذكر الموقع أن جوهر تميز هذا الجيل الجديد من كورفيت، يكمن في تغيير وضعية المحرك من المنطقة الأمامية في تصميمه، للمنطقة الوسطى، مع احتفاظ الطراز بانسيابية تصميمه الخارجي، وإضافة إطلالة حديثة لتصميم الكشافات الأمامية، ومنح "موتور وان" تصميم طراز كورفيت الجديد تقييم 8/10.





الراحة الداخلية

لا يجب أن نتوقع من سيارة رياضية بالكاد تكفي لـ3 أشخاص، أن تحقق نسبة متقدمة في تقييم سبل الراحة داخلها، غير أن المقعدان الرئيسيان من طراز GT2، قدما راحة في الجلوس، مع تجاهل شركة شيفروليه لتوفير مزيدا من المساحة من حولهم، ووصف خبراء "موتور وان" تجربة الجلوس داخل الطراز بإرتداء حذاء أصغر بكثير من حجم القدم، لذا منح الموقع تقييما للطراز في خانة الراحة الداخلية 4/10 فقط.





التقنيات

بخلاف المساحة الداخلية، عاد طراز شيفروليه Corvette Stingray لحصد درجة تقييم مرتفعة عبر خانة التقنيات، لما يتمتع به من الداخل بقدرات تقنية مميزة، أشار لها موقع "موتور وان" عبرشاشة العدادات العملاقة المضافة داخل الطراز بقياس يصل لـ12.0 بوصة، بالإضافة لأنظمة القيادة المختلفة التي يتمتع بها الطراز وهي كل من نظام Tour ونظام Sport ونظام Track.

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ويتوفر الطراز بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة، شبيهة بتلك المضافة لموديل كاديلاك الفخم CT4، وحصل طراز شيفروليه Corvette Stingray على تقييم من موقع "موتور وان" في هذه الخانة، 9/10.





المحرك

وحظي محرك طراز شيفروليه بنفس درجة التقييم التي حصل عليها في خانة التقنييات، لتمتع بمحرك رياضي قوي، من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، يعمل بناقل سرعة dual-clutch مزود بـ 8 سرعات، ينتج قوة تبدأ من 495 حصان مع عزم دوران 470 لفة/قدم، وتصل قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.0 ثانية، ومنح "موتور وان" طراز شيفروليه تقييما في هذه الخانة 9/10.





الأمن والسلامة

وكانت هذه هي الخانة الأقل تقييما بين قدرات طراز شيفروليه Corvette Stingray، إذ يفتقر الطراز للعديد من إجراءات الأمن والسلامة الضرورية، ويشمل ذلك غياب أنظمة مراقبة المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، والتي لا يمكن الحصول عليها ضمن الفئات الافتتاحية من الطراز، كما يفتقر لنظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، لذا حصد الطراز تقييم 2/10 من موقع "موتور وان" في هذه الخانة.

استهلاك الوقود

بعد ذلك تحدث الموقع الأمريكي عن معدل استهلاك طراز كورفيت للوقود، حيث ذكر انه يستهلك جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 19 ميل مجتمعين، وحصد تقييم في هذه الخانة 3/10.





السعر

واختتم "موتور وان" عرضه لطراز شيفروليه كورفيت، بالحديث عن التكلفة التي يتوفر بها للبيع بالأسواق، وذكر الموقع أن سعره الافتتاحي يصل لـ59,995 ألف دولار، وحصل الطراز على تقييم في هذه الخانة 8/10، لتميز تكلفته بالمقارنة مع أسعار أقرب منافسيه بالأسواق مثل طراز بورش 718 Cayman s الذي يتوفر بسعر افتتاحي 67,295 ألف دولار.



