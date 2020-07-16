718 Cayman.. بورش تدشن 6 فئات لطرازها الرياضي المميز في 2021

بقوة لا تضاهى وإمكانيات رياضية خارقة، قدمت بورش نسخة 2021 الأحدث من طرازها الرياضي المميز 718 Cayman، وكشفت عن كافة التفاصيل والمواصفات الخاصة به.

وقام موقع "كار أند درايفر"، باستعراض قدرات الطراز بنسخته الجديدة للعام المقبل، وقدم وصفا تفصيليا لإمكانيات المحرك والفئات المتوفرة من الطراز بأسعارها المختلفة.

جديد نسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن أحدث الإضافات التي قدمتها بورش في نسخة 2021 الجديدة من طراز 718 Cayman، وقال إن الجديد بهذه النسخة إضافة نظام التشغيل المتطور "أبل كار بلاي"، للنظام المعلوماتي بالسيارة، وخاصية تعتيم تلقائي للمرايات الخلفية، وخاصية تمكن السائق من التحكم في الكشافات الأمامية وزواويتها مع حركة مقود القيادة، كما أضافت بورش لفئة إضافية جديدة ضمن فئات طراز 718 Cayman.





الأسعار

بعد ذلك تحدث موقع "كار أند درايفر"، عن الأسعار التي يطرح بها طراز 718 Cayman، وأفاد بأنه يتوفر بـ6 فئات، الفئة الافتتاحية تتوفر بسعر 61,250 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم T تتوفر بسعر 70,250 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم S تتوفر بسعر 73,250 ألف دولار، وفئة GTS 4.0 تتوفر بسعر 88,150 ألف دولار، وفئة GT4 RS تتوفر بسعر 101,550 ألف دولار.

المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، إمكانيات محرك طراز 718 Cayman، وقال إن فئته الافتتاحية، تتوفر بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 300 حصان، وفئة S من الطراز تتوفر بمحرك بسعة 2.5 لتر وينتج قوة 350 حصانا، وفئة GTS 4.0 تتوفر بمحرك ينتج قوة 394 حصانا، وفئة GT4 RS تتوفر بمحرك ينتج قوة 414 حصانا.

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استهلاك الوقود

تحدث بعد ذلك الموقع عن معدل استهلاك الطراز للوقود، وقال إن طراز بورش 718 Cayman بنسخته الجديدة لعام 2021، لم يتم الكشف عن معدلات استهلاك الوقود الخاصة به حتى الآن، غير أنه من المتوقع أن تقترب بحد كبير من معدلات استهلاك الوقود لدى نسخة 2020 من الطراز نفسه، والذي يستهلك جالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وذلك فيما يخص الفئة الافتتاحية منه.

أما فئة S فتستهلك جالون واحد لكل 19 ميل تقطعهم داخل المدت، وجالون واحد لكل 25 ميل تقطعهم على الطريق السريع، وفيما يخص فئة GT4 RS، فتستهلك جالون واحد لكل 16 ميل تقطعهم داخل المدن و جالون واحد لكل 23 ميل تقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

وقال موقع "كار أند درايفر" إن نسخة 2021 الجديدة من طراز بورش 718 Cayman حظيت بدفعة قوية فيما يخص الإمكانات التقنية به، ومن أبرز ما يتميز به الطراز من تقنيات، شاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى تعمل بنظام تشغيل "أبل كار بلاي" المضاف حديثا لنسخة 2021 من الطراز، بالإضافة لشبكة Wi-Fi hotspot، ونظام ملاحي built-in، ونظام صوتي مكون من 12 مكبر صوتي بقوة 821 وات.





الأمن والسلامة

واختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز بورش 718 Cayman بالحديث عن إجراءات الأمن والسلامة به، والتقنيات المساعدة للسائق التي توفر له مزيدا من الأمن خلال القيادة، وأبرزها نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، ونظام مراقبة المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها.



