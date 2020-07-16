نسخة استثنائية من تويوتا سوبرا لعام 2021.. إليك المواصفات والأسعار

منذ الكشف عن هذا الجيل الجديد منه، حظي طراز تويوتا سوبرا الرياضي باهتمام كبير من جميع المهتمين بالسيارات حول العالم، فكان له حضور بكافة المحافل الرياضية على مدار العام الماضي والسباقات.

وما يؤكد هذا الحضور القوي مشاركته في النسخة الأحدث من ألعاب الفيديو جيم، وأحدث أفلام هوليوود عن سباقات السيارات، وأبرزها فيلم "فاست أند فيريوس" بجزئه التاسع المرتقب.

وقامت شركة تويوتا بالكشف رسميا عن نسخة 2021 الأحدث من الطراز، وأعلنت عن كافة مواصفاته، والفئات المتوفرة منه بمختلف أسعارها.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات الطراز بنسخته الأحدث، من قدرات المحرك والتقنيات التي طرح بها ومعدل استهلاك الوقود.

الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن الإضافات الجديدة للنسخة المحدثة من الطراز، وذكر أن أبرز ما أضيف حديثا له، نسخة أقوى من المحرك، حيث أصبح متوفرا بمحرك توربيني inline-six بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 335 حصان، و382 حصانا.

كما أضافت تويوتا فئة جديدة للطراز تعمل بمحرك ذي أربعة إسطوانات بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 255 حصانا، وفي خانة التقنيات كانت أحدث إضافة في نسخة 2021 من طراز سوبرا، شاشة معلومات أكبر حجما بقياس 8.8 تتوفر لدى الفئة الافتتاحية منه.





الأسعار

وبعد ذلك تحدث موقع "كار أند درايفر" عن الأسعار التي يتوفر بها طراز تويوتا سوبرا بنسخته الجديدة لعام 2021، وقال إن الطراز تتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم Supra 2.0 تتوفر بسعر 45,000 ألف دولار، والفئة التالية منه باسم Supra 3.0 تتوفر بسعر 52,000 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Supra 3.0 Premium تتوفر بسعر 55 ألف دولار، وأعلى فئات الطراز تتوفر باسم A91 Edition تتوفر بسعر 57 ألف دولار.

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المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، قدرات محرك نسخة 2021 من طراز تويوتا سوبرا، وذكر أن كافة الفئات المطروحة من الطراز تتوفر بناقل سرعة مشابه، أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.

ويعمل الطراز بمحركه ذو الأربعة إسطوانات، وهو المحرك نفسه المستخدم بطراز بي إم دبليو Z4 الرياضي، الذي يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.0 ثانية.





استهلاك الوقود

قال "كار أند درايفر" إن معدل استهلاك نسخة 2021 الجديدة من سوبرا للوقود، تختلف باختلاف فئاته، فتستهلك فئاته الافتتاحية جالون واحد لكل 30 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 25 ميل مجتمعين.

ولفئات سوبرا العاملة بمحرك inline-six المستخدم بطراز بي إم دبليو Z4، فإنها تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 31 ميل تقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم الطراز داخل المدن و جالون واحد لكل 26 ميل مجتمعين يقطعهم الطراز ما بين الطريقين.

التقنيات

يتمتع طراز سوبرا بنسخته الجديدة لعام 2021، بعدد من التحديثات التقنية، ومن ضمنها شاشة معلومات تضاف للمرة الأولى بقياس عملاق يصل لـ8.8 بوصة، يدعمها أحدث إصدار من نظام تشغيل iDrive المعلوماتي المتطور من بي إم دبليو، بالإضافة لنظام ملاحي ونظام "أبل كار بلاي"، ونظام صوتي مكون من 12 مكبرا صوتيا من طراز JBL.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز تويوتا سوبرا بنسخته الأحدث لعام 2021، بإجراءات الأمن والسلامة المضافة له، وأبرزها نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، وجهاز استشعار للوقوف تلقائيا في حالة رصد المارة أمام السيارة، وجهاز تحذير عند الخروج عن المسار، وكشافات أمامية بعيدة المدى.



