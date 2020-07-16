بي ام دبليو الفئة السابعة الجيل القادم يظهر بالشكل الإنتاجي أثناء اختباره

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل القادم من بي ام دبليو الفئة السابعة أثناء اختباره بالجسد الإنتاجي، ورغم التمويهات الكثيفة إلا أنه يمكن ملاحظة تطور تصميم المقدمة بالشبك الأمامي الضخم وفتحات الهواء الرأسية. ونرى تصميم خلفي جديد ومتطور، مع إضافة عدد من الكاميرات والمستشغرات الجديدة للسيارة في الرفارف الأمامية وأماكن أخرى، منهم واحدة فوق الشبك الأمامي، والتي سيتم إخفاؤها بشكل أفضل وراء الشبك عند تدشين السيارة. بي ام دبليو أكدت بالفعل أن الفئة السابعة الجديدة ستتوفر بأربع محركات مختلفة، بنزين وديزل وهجين بالقابس وكهربائي بالكامل. ومن المتوقع أن تحصل النسخة الكهربائية على بطارية 90 كيلوواط\س بمدى 550 كيلومتر لكل شحنة أو بطارية 120 كيلوواط\س بمدى 700 كيلومتر. Advertisements

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