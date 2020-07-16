بدء العد التنازلي للرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تَبقّي 6 أيـام فقط على بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم وجود تأمين سارٍ للسيارة”.

وأبانت إدارة المـرور أن عدم الإلتزام بوجود تأمين سارٍ على السيارة، مخالفاً للأنظمة المرورية المعمول بها والعقوبة غرامة مالية تتراوح بين 100 و150 ريال، والإلتزام به يضمن كافة الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.

تجدر الإشارة إلى أن المرور كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على السيارات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، داعياً ملّاك السيارات للتحقق من وجود تأمين سارٍ للسيارة قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليـاً.