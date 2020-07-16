المرور يُشدد على ضرورة إلتزام قائدي السيارات بالمسار المناسب لوجهتهم

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة إلتزام قائدي السيارات بالمسار المناسب لوجهتهم قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.
وأوضحت الإدارة في إنفوجرافيك توضيحي عدد من التعليمات الهامة عند الإلتفاف لضمان انسيابية الحركة المرورية، وهم كما يلي:
- إذا أردت الإلتفاف لليمين، فعليك إلتزام المسار الأيمن.
- إذا أردت المضي قدماً، فعليك التزام المسار الأوسط.
- إذا أردت الإلتفاف إلى اليسار، فعليك الإلتزام بالمسار الأيسر.
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