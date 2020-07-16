استخدام المكابح لغير ضرورة مخالفة مرورية وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام قائدي السيارات للمكابح بشكل مفاجىء لغير ضرورة. وجاء في التغريدة: “لسلامتك وسلامة من حولك؛ استخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط”، وأشارت إدارة المرور إلى أن استعمال المكابح بشكل مفاجىء لغير ضرورة يُعدّ مخالفة مرورية، عقوبتها غرامة مالية تترواح بين 300 و500 ريـال سعودي.

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