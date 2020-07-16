بيجو ستروين وفيات كرايسلر تكشفان عن اسم شركتهم الجديدة بعد الاندماج

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فيات كرايسلر وبيجو ستروين عن الاسم الجديد لشركتهم بعد الاندماج، وهو “ستيلانتيس”.. وهو اسم غير تقليدي نوعاً ما للشركات، ويأتي من الفعل اللاتيني “ستيلو”، بمعنى “يسطع مع النجوم”.
اختيار الاسم اللاتيني يأتي تقديراً للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.
من المتوقع اكتمال اندماج الشركتين في الربع الأول من 2021 مع الكشف عن شعار شركة ستيلانتيس الجديد قريباً.
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