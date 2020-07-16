وكيل فيات يعلن عن أسعار تيبو 2021

أعلنت شركة داينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر، عن أسعار موديل 2021 من السيارة فيات تيبو، التي تتوافر في السوق المصرية بـ 4 فئات للسيدان، وفئتين للهاتشباك.

شهدت السيارة زيادة سعرية محدودة بسبب فارق الموديل تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيهاً.

أكدت هبة جلال، مديرة التسويق، لـ"سيارات الوفد"، أن السيارة تيبو 2021 سيتم تقديمها بنفس تجهيزات موديل2020، باستثناء إضافة لون جديد للسيدان والهاتشباك.

ويوضح الجدول التالي أسعار موديل 2021 وفقاً لأحدث قائمة سعرية معلنة من وكيل العلامة الإيطالية في مصر:

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جدير بالذكر أن الفئات المزودة بناقل حركة "مانيوال" من فيات تيبو، تعتمد على محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر.

بينما تعتمد فيات تيبو المزودة بناقل حركة أوتوماتيك "هاتشباك، وسيدان"، على محرك مكون من أربع أسطوانات، ليعطى قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 152 نيوتن متر.