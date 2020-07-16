نيسان ماجنيت الاختبارية هي أصغر كروس أوفر للصانع الياباني

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان رسمياً عن ماجنيت الاختبارية، والتي يجمع اسمها “Magnite” بين كلمتي “magnetic” والتي تعني “مغناطيسي” لتسلط الضوء على تصميمها ومزاياها التي ستجذب العملاء، و”ignite” والتي تعني “الإشعال” لتشير إلى بداية عصر جديد تريد نيسان دخوله بالاستعانة بالسيارة.

تخطط نيسان لإطلاق الإصدار الإنتاجي من ماجنيت الاختبارية قبل نهاية العام الجاري، وكان من المخطط في الأصل أن تحمل علامة داتسون التجارية، لكن بعد إعادة الهيكلة الأخيرة التي خضعت لها الشركة، تم اعتمادها كسيارة نيسان.

تبدو ماجنيت مألوفة بشكل كبير بفضل إشارات التصميم مثل المصابيح الأمامية والتي تذكرنا بسيارة نيسان كيكس الأكبر، والشبك الأمامي والمصابيح النهارية الكبيرة على شكل حرف L والتي تجعلها تبدو كسيارة داتسون أكثر منها كسيارة نيسان.

حتى الآن، لم تكشف نيسان عن التصميم الداخلي لماجنيت، ولكننا نتوقع أن تكون من أكثر الموديلات اتساعاً في فئتها، كما أكدت صانعة السيارات أنها ستحصل على شاشة لمسية مقاس 8 بوصة، وكاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة، وتحكم تلقائي في المناخ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ستحصل ماجنيت على قوتها من خيارين من المحركات، الأساسي بنزين بثلاثة أسطوانات تنفس طبيعي سعة 1 لتر بقوة 72 حصان المستخدم في رينو تريبر، وسيتصل المحرك إما بقير يدوي بخمس سرعات بشكل قياسي أو أوتوماتيكي اختياري، في حين أن الخيار الثاني هو محرك بثلاثة أسطوانات تيربو سعة 1 لتر بقوة 95 حصان يتصل إما بقير يدوي بخمس سرعات أو متغير باستمرار.

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