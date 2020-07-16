فورد برونكو.. رحلة شيقة لـ6 أجيال من سيارة عمرها 55 عاما

احتفلت شركة فورد خلال الأسبوع الجاري بطرح النخسة الأحدث من طراز "برونكو" لعام 2021، والتي تمثل الحلقة الأحدث من سلسلة أجيال متعاقبة للطراز العريق الذي كان ظهوره الأول في فترة الستينيات.

وقام موقع "كار أند درايفر"، برصد مراحل تطور طراز برونكور منذ بداية ظهوره، عبر لقطات تكشف عن الأجيال التي طرحت منه، والتي كان أولها في عام 1966 تحديدا.

وبدأ الموقع بالجيل الأول الذي ظهر من برونكو، والذي استمر بالأسواق بداية من عام 1966، وحتى عام 1977، وكان يعمل بنظام دفع رباعي، ومزود ببابين فقط، ويعمل بمحرك V8، بسعة تصل لـ4.9 لتر.



ومع حلول عام 1978، ظهر الجيل الثاني من طراز برونكو، وقدمت منه فورد أكثر من فئة، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1979، قبل أن تستبدله فورد بالجيل الثالث، وكان يتمتع هذا الجيل الثاني من الطراز بمحرك V8 بسعة 5.8 لتر وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 13.7 ثانية.

وفي عام 1980، قدمت فورد للعالم الجيل الثالث من طراز برونكو، والذي استمر تواجده بالأسواق حتى عام 1986، وكان يعمل هذا الجيل بمحرك V8 بسعة 4.9 لتر، وتتوفر منه نسخة من المحرك بسعة تصل لـ5.8 لتر.

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وبداية من عام 1983، وصل الجيل الرابع من طراز برونكو للأسواق، واستمر حتى عام 1990، وكان يتوفر هذا الجيل، بمحرك V6 تتراوح سعته ما بين 2.3 و 2.9 لتر.

ووصل الجيل الخامس من طراز برونكو بحلول عام 1992، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1996، وكان بداية النهاية للأجيال المطروحة من طراز برونكو ببابين فقط.

ومنذ عام 1996، واستمرت فورد في طرح نسخ محدثة وتصميمات تجريبية من الطراز دون تقديم جيل جيد منه، حتى وصل الجيل السادس لعام 2021، وكشفت عنه رسميا فورد خلال الأسبوع الجاري، بمحرك من فئة V6 بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 270 حصانا، ويعمل بناقل سرعة يوديو ذو 7 سرعات، وإطارات بقياس 35 بوصة، ويصل الطراز للأسواق بحلول ربيع 2021 المقبل.



