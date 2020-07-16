فيتش: تماسك صناعة السيارات بالبحرين في مواجهة الجائحة

قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" إن السوق البحريني يتمتع بمرونة كبيرة في قطاع صناعة السيارات، بفضل مبيعات السيارات الجديدة التي جعلته واحدا من أكثر الأسواق الخليجية قدرة في التماسك والتأقلم مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وتفادي الركود.



وأوضحت فيتش سوليوشن في تقرير حديث أن البيانات الرسمية لمبيعات السيارات الجديدة تكشف أن معدل التراجع خلال أول أربعة أشهر من 2020 بلغ 11.4% على أساس سنوي عبر بيع 8218 مركبة، وهو أداء قوي نسبيا مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى على الصعيد العالمي والإقليمي.

وتتوقع فيتش أن يصل معدل التراجع في مبيعات قطاع السيارات البحريني بنهاية 2020 إلى 14.5%، وهو ما زال معدلا جيدا عند النظر للأسواق العالمية، وكذلك التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وعند المقارنة بالأسواق العالمية، سنجد أن توقعات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أكبر سوق لمبيعات المركبات في العالم تذهب إلى حدوث تراجع في المبيعات يتراوح بين 10 إلى 20% خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من دخول التنين الصيني في مرحلة التعافي من التداعيات الداخلية للجائحة.

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كما يتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات انخفاض مبيعات السيارات في أنحاء أوروبا بنسبة سنوية تصل إلى 25%.

فيما كشفت بيانات مبيعات كبرى السيارات العالمية بالسوق الأمريكي عن حدوث انكماشا بمعدلات تفوق 30% بالربع الثاني من 2020.

فعلى سيل المثال انخفضت مبيعات جنرال موتور أكبر شركة سيارات أمريكية بنسبة 34%، مع تراجع مبيعات كل من فيات كرايسلر وتويوتا بمعدل 39% و35% على التوالي.

وترجح شركة أبحاث السيارات الأمريكية LMC أن تتقلص المبيعات بالسوق إلى 22% على مدار 2020 بأكمله.