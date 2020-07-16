مرسيدس إس كلاس 2021 تكشف عن مصابيحها في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس إس كلاس 2021 في صور تجسسية جديدة بتمويهات مختلفة وأخف من المعتاد، ما يسمح لنا بملاحظة المزيد من ملامح التصميم، خاصة المصابيح الأمامية والخلفية.
من الواضح أن المصابيح الأمامية أخذت شكلاً مماثلاً لإي كلاس فيس ليفت مع مصابيح نهارية LED وشبك أمامي كبير ومصد رياضي بارز وفتحات تهوية كبيرة.. ويبدو أن هذه السيارة تحديداً هي نسخة AMG كما هو واضح من جنوط 19 إنش لـ AMG والمصد الخلفي الرياضي.
المصابيح الخلفية تظهر بوضوح بدون تمويهات بشكل مثلث مشابه لـ CLS.. وبالنسبة لداخلية السيارة فلم تعد سراً مع كشف مرسيدس عن معظمها، ولكن رغم ذلك لا زلنا نرى تمويهات على لوحة القيادة لهذه النسخة.
وستكشف مرسيدس عن إس كلاس 2021 الجديدة كلياً في سبتمبر القادم.
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